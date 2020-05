Ühepoolse suhte tundemärgid ning kuidas olukorda parandada

Ent ometi ei vasta mitte kõik suhted nendele tunnustele. Mõnel juhul lõikab üks osapool kõiki suhte vilju, ilma et ta ise suhtesse samas koguses armastust, vaeva ning tänulikkust panustaks. Kui see ebameeldiv kirjeldust tuttavalt kõlab, siis on võimalik, et su suhe on ühepoolne.

Kuid mis on ühepoolne suhe? "See tähendab, et üks partneritest algatab kõiki sündmusi ning panustab ainsana suhtesse selle toimimiseks vajalikke jõupingutusi, teist partnerit suhte arengu mõistes lausa järele vedades," selgitab dr. Christie Kederian, abielu- ning perenõustaja. "Et suhe oleks eluterve, peavad mõlemad kaaslased selle arengusse võrdselt panustama. Ühepoolne suhe on sisuliselt nagu grupitöö, kus üks inimene peab teistest rohkem tööd rabama, ent kõik saavad võrdse hinde. Muidugi selle vahega, et suhtes ei saa head hinnet, kui mõlemad osapooled sellesse oma tööga ei panusta."

Kuidas ühepoolset suhet ära tunda?

Kõige esimene samm ühepoolse suhte parandamisel on probleemi äratundmine ning selles teadmises kindel olemine. Kohtingutreeneri Diana Dorelli sõnul algab protsess endasse vaatamise ning oma tunnete kaardistamisega. Ta soovitab endalt küsida järgmisi küsimusi: "Kas sa tunned, et oled kogu aeg väsinud või energiast tühi? Kas sina alustad kõiki tegevusi? Kas suhte teine pool näitab välja tundeid või teeb tegusid, millest nähtub, et ta sinust ja suhtest hoolib? Kas ta teeb selliseid tegevusi ka omast tahtest või ainult siis, kui sa tema tähelepanu nende puudumisele juhid?" Nendele küsimustele on väga oluline enda sees ausalt vastata, isegi kui tõde, mis suhte dünaamika kohta sealt välja koorub, on karm. Vaid nii saad olla kindel järgmiste sammude suhtes, mille probleemi lahendamise teel ette võtad.

Mida teha, kui soovid suhte dünaamikat muuta?

Kui oled mõistnud, et su suhe on tasakaalust väljas, nõustuvad eksperdid, et on oluline probleemiga kohe silmitsi seista. Hea uudis on see, et kui te mõlemad soovite, et suhe töötaks, on ühepoolsuse probleem lahendatav.

Kederiani sõnul on oluline kaaslasega probleemist rääkida, eriti kui sa pead võimalikuks, et su partner ei pruugi suhtes olevat ebavõrdsust endale teadvustada. "Pea maha avameelne vestlus, ent ära süüdista partnerit. Keskendu selle asemel oma emotsionaalsele kohemusele," soovitab naine. "Vestlust pidades pööra tähelepanu sellele, et sa suhtuksid oma partnerisse kui lahenduse osasse, mitte probleemi põhjustajasse. Nii toimides ei võõranda sa kaaslast ega suhtu temasse kui kellessegi, kes suhtes tööd teha ei taha, vaid kutsud teda valima ebavõrdsusele positiivse lahenduse."

Ent kui kaaslane on sinu tunnetest teadlik, kuid sellest hoolimata pole suhte dünaamikas midagi muutunud, soovitab Dorrell ise oma käitumist muuta. "Ma leian, et kui sina oled alati andja rollis ning soovid dünaamikat muuta, siis muuda enda käitumist ning tegusid," soovitab naine. "Lõpeta see, mida sina teed. Ära ole ebasõbralik, ent teadvusta endale, kui oled jõudnud oma taluvuspiirini või tunned, et panustad suhtesse kaitsepositsioonilt. Tõmba tagasi ning vaata, mis juhtub. Kui kaaslane tõuseb oma ülesannete kõrgusele, siis on see hea märk ning suhe on võimalik tagasi joone peale saada. Kui ta seda ei tee, siis on sul aeg kaaluda, miks sa selles suhtes üldse oled," toob Dorrell välja.

Kederian lisab, et see on protsess, seega ära kaota lootust, kui su kaaslane oma käitumist päevapealt ei muuda. Seda eriti siis, kui suhtedünaamika on pikka aega ebavõrdne olnud. "Dünaamika muutumist oodates tuleb olla kannatlik. Kui tunned, et protsess läheb sinu jaoks paljuks, võib kasuks tulla terapeudi külastamine, kus saad ohutus ning rahulikus keskkonnas oma suhte dünaamikat mõistma õppida," selgitab naine.