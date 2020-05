BISEKSUAAL PALJASTAB ⟩ 6 suurt erinevust hetero- ja homoseksuaalsete suhete vahel

Ma olen biseksuaalne, seega küsivad inimesed minult tihti, et kuidas naistega kohtingutel käimine meestega kohtingutel käimisest erineb. Mõnikord küsivad inimesed seda kerge võistlushimuga — nad tahavad teada, kas lesbidel on paremad suhted kui heterotüdrukutel, kas kutid suudavad naist rahuldada paremini kui teised naised. Ent mina ei näe, et see oleks kuidagi võistluslik. Inimesed on inimesed ning minu suhtekaaslased on inimestena pigem sarnased, kui erinevad olnud. Tõeline erinevus hetero- ja homoseksuaalsete suhete puhul tuleb hoopis inimeste ootustest ning suhtumisest. All on välja toodud mõned märkimisväärsed erisused.

1. Vanemad

Mu vanemad on üsna rõhutud olekuga, kui ma olen tüdrukuga koos, ent kui olen koos poisiga, on nad elevil. Nad kinnitavad mulle, et nende kurbus mu tüdruksõbra suhtes ei ole kuidagi homofoobiaga seotud - neile lihtsalt ei meeldi, kui salatsevalt ma siis nende sõnul käitun ning kuidas ma nende religioosseid vaateid ignoreerin. Pealegi on üks asi, kui ma oleksin suhtes ajukirurgist modelliga, kes lihtsalt juhtub lesbi olema, ent hoopis teine on nende jaoks lugu siis, kui mu tüdruksõbertöötab väikeses väärtfilmikinos või hoopis maniküürisalongis - selline inimene ei jõua oma eluga ju kuhugi! Ent nad armastavad minu poiss-sõpru isegi siis, kui ma olen ka nende suhtes salatsev, teen nendega koos samuti üsna ebareligioosseid asju või kui nemad on kirjanikud, aktivistid või orgaaniliste aedade pidajad. Needki pole just eriti säravad karjäärivalikud, kallid vanemad!

2. Kehapilt

Minu kehapilt on palju tervislikum, kui ma olen koos naisega. See ei tulene sellest, et mehed, kellega ma olen koos olnud, ei teeks mulle komplimente. Mul on läinud väga hästi, ma olen olnud koos partneritega, kes pole mitte kunagi minu välimust kritiseerinud. Minu jaoks tuleb erinevus sisse sellest, et kui ma olen lesbilises suhtes, siis veedan ma iga päev tunde ja tunde vaadates naist, kes ei ole ilusamaks töödeldud vaid minu jaoks oma loomulikus ilus ääretult ligitõmbav on. Mehega koos olles tunnen ma sellisest reaalsuskontrollist mõnikord väga puudust.

3. Salatid