Seitse kõige paremat teed külmetuse vastu võitlemiseks

Rooibose tee

Rooibose tee on maitseterikas ja kofeiinivaba alternatiiv mustale ja rohelisele teele otse Lõuna-Aafrikast. Ta sisaldab suurel hulgal antioksüdante, sealhulgas ka aspalatiini ja kvertsetiini. Tees sisalduvad antioksüdandid turgutavad keha ka siis kui oled juba grippi nakatunud. Lisaks on saksa teadlased leidnud, et rooibose ja antioksüdantide koosmõju on hea ka südamele.

Pilt on illustratiivne. FOTO: Unsplash

Ehhiaatsia tee

Ehhiaatsia on taim, mille juuri ja lehti on sajandeid kasutatud erinevatel meditsiinilistel eesmärkidel. Taiwani Hungkuangi Ülikooli teadlaste sõnul on taimes sisalduvatel antioksüdantide põletiku- ja viirusevastased omadused. Samuti sisaldab immuunsust tugevdavaid aineid, mis aitavad gripist kiiremini taastuda.

Pilt on illustratiivne. FOTO: Unsplash

Kummelitee

Lisaks sellele, et kummeliteel on rahustav toime, mõjub ta hästi ka sinu kõhule. Kõige muu hulgas sisaldab kummel flavonoide ehk looduslikke taimepigmente, mida leidub ka paljudes köögi- ja puuviljades. Tehtud uuringute kohaselt vähendavad flavonoide sisaldavad toiduained haigestumist südamehaigustesse. Külmetushaiguste osas on kummeliteel teadaolevalt mitmeid põletikuvastaseid omadusi, mis võivad vähendada turset ja punetust.

Pilt on illustratiivne. FOTO: Unsplash

Ingveri-mee tee

Ammu on teada, et üks tassike meega teed aitab suurepäraselt leevendada kurguvalu. Aga teadsid, et ingver ja sidrun on ka «ametlikult» looduslikud ravimid? Ingver sisaldab koostisaineid, mis aitavad kehal paremini halbade bakteritega võidelda ning aitab stabiliseerida vereringet. Kuigi sidrunis sisalduvad happed aitavad tasakaalustada sinu kurgu pH-taset, on need abiks ka bakterite hävitamisel.

FOTO: Shutterstock

Aroonia tee

Arooniad on toitaineterikkad marjad, milles peituvad mitmed antioksüdandid, näiteks flavonoidid ja fenoolhapped. Lisaks sisadavad arooniad ka A ja C-vitamiine ning mineraale, näiteks rauda, kaaliumit ja fosforit. Arooniat on traditsioonilises meditsiinis kasutatud juba sadu aastaid ning teda tuntakse kui immuunsussüsteemi tugevdavat marja. Ajakirjas Nutrients avaldatud uuringus anti juhuslikele lennureisijatele umbes kaks nädalat enne reisi ja reisi ajal leedrimarja sisaldavaid toidulisandeid. Uuringute tulemuste põhjal tehti järeldus, et see leevendas kiiremini külmetushaiguseid ning inimestel olid hingamisteede haiguste sümptomid oluliselt vähenenud.

FOTO: Unsplash

Piparmünditee

Kuigi viimasel ajal on paljude inimeste pilgud pööratud piparmündiõli poole, ärgem unusta suurepärast piparmünditeed. Mündi lehed sisaldavad erinevaid eeterlikke õlisid - mentooli, mentooni ja limoneeni, mis aitavad vähendada iiveldust, leevendada kõhugaase, puhitust ja menstruaalkrampe. Mis puutub külmetuse ravisse, siis tees sisalduv mentool aitab suurepäraselt köha leevendada.

FOTO: Unsplash

Roheline tee

Harvardi Meditsiinikooli uuringud on tõestanud, et mõned rohelises tees sisalduvad koostisained aitavad alandada kolesteroolitaset ja vähendada südamehaiguste riske. Samuti leidub selles palju polüfenoole, mille puhul on erinevad uuringud näidanud, et sellel on ka vähki raviv toime. Samuti aitab roheline tee alandada kaalu ja hoida keha tervena.