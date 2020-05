Kas sina teadsid, et kondoomiga seksimine pole mitte ainult turvaline, vaid võib pakkuda ka elamuse maitse- ja lõhnameelele?

Mõned paarid läksid eriolukorra ajal lahku, teistel oli aga aega magamistoas hullata ja Sõbranna palvel testida, millised maitsestatud kondoomid on kõige mõnusamad, millised aga erilist elamust ei pakkunud.

Meie testijate hulgas oli kolm heteropaari: paar A (vanused 32 ja 33, kasutavad seksides alati kondoomi), paar B (vanused 31 ja 35, ei kasuta seksides tavaliselt kondoomi) ja paar C (vanused 26 ja 27, ei kasuta seksides tavaliselt kondoomi). Jagasime üksteise vahel ära erinevad maitsestatud kondoomid, mõningaid said testida mitu paari. Hindeid me jagama ei hakka, sest kogemus on väga individuaalne ning sõltub mitmetest asjaoludest, alates genitaalide eripäradest lõpetades lõhna- ja maitsemeele tundlikkusega.

Üks asi on aga kindel: juba seksikate asjade testimine toob magamistuppa omajagu ärevust ja elevust, isegi neile paaridele, kes igapäevaselt kondoome kasutavad. Kui põnev on uurida erinevaid pakendeid, neid lahti rebida, nuuskida ja keelega maitsta... Omajagu keeruliseks võib osutuda kirehõlmas muidugi märkmete tegemine, kuid egas see polegi teaduslik eksperiment.

FOTO: Shutterstock

Glyde maitsega kondoomid

Hind 10 eurot pakk, pakis 10 tükki. Glyde kondoomid on vegan – see tähendab, et neid ei ole testitud loomadel ega lisatud loomseid koostisosi. Valmistatud kõrgkvaliteedilisest lateksist, kasutatud naturaalseid värve ja maitseid. Iga kondoom on elektrooniliselt testitud.

Vanilje

Paar A leiab, et lõhn on parem kui maitse. «Mulle tavaliselt vaniljelõhn ei meeldi, kuid sel korral olin meeldivalt üllatunud,» sõnab naispool. «Valisime alustamiseks just vanilje, sest miskipärast eeldasin, et kogemus tuleb ebameeldiv mu vanilje-asümpaatia tõttu. Eksisin.» Meespoole sõnul ta mingit vahet ei tundnud.

Paar B märgib, et proovis vaid kaht erinevat kondoomi, nende hulgas oli ka vaniljemaitseline. «Kuna ma pole eales suur maitsestatud kaitsevahendite fänn olnud, siis olin juba pelgalt mõtte osas üsna skeptiline,» tõdeb paari naispool. «Kuid pakendid olid armsad ja jäätis mulle maitseb: miks siis mitte proovida?!» Kuigi kondoomid täitsid oma kaitse-eesmärki, maitseelamust nad sellele paarile siiski ei pakkunud, kuigi: «Kui ma peaksin mingil põhjusel uuesti proovima, siis maitse poolest eelistaksin kindlalt iseendalegi üllatuseks hoopis vaniljemaitselist eksemplari.»

Paar C proovis kõiki kondoome ainult oraalseksi tehes ning esimesena läks käiku vaniljemaitseline kondoom. «See tundus kõige tavalisem, kõige vaniljem, ehk ka kõige igavam? Et saab alguses kohe ära proovida ja põnevamate maitsete juurde liikuda,» oli naispoole kommentaar. Mõlema osapoole sõnul lõhnas see nagu vaniljepuding. Naise sõnul maitset mingisugust ei olnud, mees seda ei proovinud. «Muudab oraalseksi tegemise natuke huvitavamaks küll, aga pisut imelik on partneriga koos olles mingit võõrast lõhna tunda tema tavapärase kehalõhnaga kombinatsioonis.»



FOTO: Tootja foto

Mustikas

Paari A naispool kiidab mõnusat Coca-Cola lõhna. «Milline üllatus! Lisaks näeb kondoom jumala äge välja, kihvtilt sinine. Tõeline elamus!» Maitse olla nende sõnul tõesti pigem mustikane, enam Coca-Colat ei meenuta. Aga pole ebameeldiv, ei tiku liialt naudingut segama.

Mustikat proovis ka paar C ning neilegi pakkus elamust ennekõike just kondoomi erksinine värv. «Ajas natuke naermagi, kui kondoom peenisel oli, sest ikkagi ootamatu vaatepilt. Kindlasti soovitame nendega päevasel ajal seksida, on ägedam!» Lõhn meenutab õrnalt mustikat, aga on üldiselt pigem lihtsalt marjane. Naispool erilist maitset kondoomil ei täheldanud.

Metsamari

Paar A kinnitab, et värvilised kondoomid on in! Nii otseses kui kaudses mõttes. Kindlasti vahva viis oma seksiellu värvi tuua. Soovitus: jäta tuled põlema!

Paari C sõnul taaskord päevaseks seksimiseks, sest kumm on toredat sügavlillat värvi. «Maitset taaskord pole, lõhn on õrn, tuleb ikka korralikult nuuskida, ent ei erine mustika omast praktiliselt üldse. Seega pigem valige värvi järgi, et kas lilla või sinine.»

Virsik

Paar A märgib, et kondoom on mingil põhjusel väga keeruline otsa panna – ei rullu hästi lahti. Virsikulõhn on väga tugev ja paari sõnul tunnevad nad seda veel ka pärast pesu nii kätel, kehal kui linadel. «Huvitaval kombel maitset praktiliselt polegi,» tõdeb paar A.

Egzo Oral Condom

Oraalsete naudingute heaks loodud Egzo maitsega kondoomid maksavad 3.90 pakk ja pakis on kolm kondoomi. Saadaval erinevad maitsed.

Mustsõstar

Paar A arvab, et pole võimalik aru saada, kas tegemist on mustika või mustsõstraga, üks (natuke kunstlik) mari kõik. Plussiks on hea istuvus ja libedus, kindlasti siiski põnevam kui tavalised kondoomid.

Paari C meespool tõdes, et istub tema peal mugavamalt kui Glyde versioonid. Pakist välja võttes tuli vastu väga keemiline marjalõhn, mis ebameeldivalt ninna torkas ning kuigi see seksi käigus meeldivamaks muutus, siis üldjoontes ei olnud mulje positiivne.

Maasikas

Paar A lemmikkondoom. Liugles kenasti peale, mõnus struktuur, värv, lõhn ja maitse. «Kõik on kenasti tasakaalus,» leiavad eksperimenteerijad.

Paari C meespool toob välja, et libestit on selle firma kondoomidele küll rohkelt pandud ning esimest korda jõudis naispoole suhu ka mingi maitse. «Hästi armas maasikalõhn, selline õhuline, ei torka liialt ninna. Muutis suuseksi meeldivamaks küll,» tõdeb naine.

FOTO: Tootja foto

Jäätis

Paar B tõdeb, et kahjuks ei saanud nad siit erilist maitseelamust, kuid: «Eks nende eesmärgiks olegi tõenäoliselt väikese särina lisamine ja põnevust oli testides omajagu!» Jäätisemaitse jäi aga paraku leidmata.

Paar A nõustub, et maitset väga sellel polegi, ootused olid nagu suuremad. «Marjamaitsed on muidu ideena head, aga olgem ausad, kui juba suuseksile mõelda ja üldse millegi söömine eeskujuks võtta, siis olgu selleks pigem jäätis,» ütlevad nad. «Seega ootused tõepärase limpsimiselamuse osas olid üsna kõrged. Samas on vist isegi hea, kui maitse liialt ei sega, jääb aega keskenduda sellele, mis on oluline ehk seksile.»

Šokolaad

Paari A hinnangul on maitse ja lõhn sel korral täiesti tasakaalus. «Piisavalt šokolaadine, et varajata ära muidu üsna ebameeldiv lateksimekk, samas pole piisavalt pealetükkiv, et inimesele, kes pole suur magusasõber, asi vastu hakkaks.»

Paari C arvates kõige ebameeldivam kondoom proovituist. «Lõhn oli väga keemiline ja ebameeldiv, nagu keegi oleks üritanud kirjelduse järgi šokolaadilõhna luua.»

Lõplik hinnang

Paar A kasutaks hea meelega maitsega kondoome edasi, kuna kasutavad seksides niikuinii alati kondoomi – hea vaheldus, pealegi on iga kord siiski jälle avastamisrõõmu. «Pigem on tõesti maitsega kondoomid toredad, miks ei või teha asja põnevamaks ja huvitavamaks,» pärib paari naispool retooriliselt.

Paar B ütleb, et kondoomid pole kunagi nende lemmikud olnud ja edaspidi ilmselt see, et tegemist on maitsestatud kondoomiga, neid ka kasutama ei pane. Kui üldse, siis valiks uuesti vaniljemaitselise kondoomi, tõdeb naispool endalegi üllatuseks.

Paar C jõudis järeldusele, et kõige ägedam osa maitsekondoomide juures oli see, et mõned neist ka värvilised olid ning niimoodi visuaalsele meelele mõjusid. Kondoome see neid rohkem voodielus ilmselt kasutama siiski ei pane, sest püsisuhte boonusena pole seda lihtsalt vaja. «Oleksin oodanud rohkem maitseosa,» toob naispool lõpetuseks välja.

Tähelepanu! Kasutage kondoomi iga vahekorra ajal! Ärge kasutage rasvaseid kreeme või õlisid, näiteks beebiõli, massaažiõli, päikesekreem ning vaseliin, kehakreemid, või ning margariin. Need kahjustavad kondoomi ning muudavad need poorseks ning ebakindlaks. Ärge kasutage kondoome, kui olete lateksi vastu allergilised. Kahtluste korral kontakteeruge arstiga.