Tänases «Külmavärinate» kõhedate lugude saates räägivad Heidi ja Dagmar erinevatest poltergeistidest, kes on Eesti rahvast hirmu all hoidnud. Soomaa poltergeist, kes senini inimesi hirmu all hoiab; Kunda kummitus, kelle uurimiseks keskkonnaministeerium peaaegu 20 000 krooni eraldas; Videviku poltergeist, kes loopis politseinikke purkidega ja veel õudseid juhtumeid.