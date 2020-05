Viis olulist nõuannet, et sinu hambahari alati puhas püsiks

Pese käsi enne ja pärast hammaste harjamist

Kõige olulisem on alustada oma hammaste pesu sellest, et pesed esmalt käed vee ja seebiga 20 sekundi jooksul puhtaks enne, kui puudutad esimest korda oma hambaharja. Sinu kätel võivad olla nähtamatud bakterid. Seega, kui sa ei soovi, et need sinu suhu satuksid, pese nad esmalt kätelt maha.

«Tihti mõistavad inimesed kätepesu olulisust alles gripihooajal,» tõdeb Marylandi osariigi Hambaarstide Ühing. «Inimesed ei mõtle väga bakterite ja mikroobide peale, kes elutsevad nende sõrmeküünte all ja kätel.»

Loputa ja hoia oma hambaharja korralikult

Soovitavalt loputa oma hambahari korralikult läbi enne ja peale igat hambapesu, et saaksid olla veenunud selle puhtuses. Tihti jääb harjaste vahele erinevad toiduosakesed ja hambapasta, selgitab Ameerika Hambaarstide Ühing (ADA).

Pärast loputamist hoia hambaharja püstises asendis kuivas kohas. Hambaharjal elavad bakterid on enamasti anaeroobsed. See tähendab, et hoides oma hambaharja kuiva õhuga ümbritsetud kohas, sureb suurem osa sellel elavatest bakteritest. Lisaks elavad paljud mikroobid ja bakterid suletud kappides, purkides jms hoidlates. Seetõttu on eriti soovitatav hoida oma hambaharja ruumis lahtiselt ja mitte kinnises kapis. Väldi mitme hambaharja ühes kohas hoidmist! Kõige parem oleks see, kui need ei puutuks omavahel kokku, sest ka nii võivad mikroobid levida.

PS! Kindlasti ei tohiks selleks kohaks olla aga tualettruum! Kui sa otsustad oma hambaharja siiski tualetis hoida, pane alati enne vee tõmbamist poti prilllaud alla, mis aitab vältida bakterite lendlemist tualettruumis.

Desinfitseeri oma hambaharja

Kui soovid oma hambaharja puhtuses alati kindel olla, siis desinfitseeri seda iga kord enne ja pärast kasutamist. Nii saad vabaneda bakteritest, mis on sinna kogunenud hammaste pesemise vahepealsel ajal. 2011. aastal tehtud uuringud näitasid, et hambaharja antiseptilises suuvees leotamine tappis 100% seal olnud bakteritest.

Hambaharja suuveega või 3% vesinikperoksiidiga puhastamise neli etappi:

Loputa pärast hammaste pesemist hambahari korralikult puhtaks

Kalla tassi nii palju suuvett või 3% vesinikperoksiidi, et hambaharja harjased saaksid kaetud

Leota hambaharja suuvees või 3% vesinikperoksiidis maksimaalselt 15 minutit ja mitte rohkem! Vastasel juhul võib see hambaharja hoopiski kahjustada.

Enne kasutamist loputa hambahari korralikult läbi

Kui sul kodus parasjagu suuvett või 3% vesinikperoksiidi pole, sobib hambaharja puhastamiseks ideaalselt ka näiteks äädikas.

Hoiusta reisimise ajal oma hambaharja puhtas ja turvalises kohas

Selleks, et hambaharja bakteritest vabana hoida, peaksid seda teistest esemetest võimalikult eraldi hoiustama. Samuti kasutama harjaste kaitsmiseks spetsiaalset hambaharja kaitset. Ööbimispaika jõudes võta esimesena hambahari kotist välja ning võimalusel hoiusta teda kuivas kohas. Kui on aeg taas seiklema minna, veendu, et sinu hambahari on täielikult kuivanud, sest see on üks olulisemaid samme, kuidas saad end mikroobide eest kaitsta.

Samuti on mõistlik puhastada ka oma hambaharja kaitset, pestes seda seebi ja kuuma veega või hoides suuvees 10-15 minutit, täpselt nii nagu teed seda oma hambaharjaga.

Vaheta regulaarselt oma hambaharja

Hambaarstid on öelnud, et hambaharja peaks vahetama iga kolme kuni nelja kuu tagant. Samas võib seda teha ka varem, kui märkad, et sinu hambaharja harjased pole enam piisavalt heas vormis. 2013. aastal tehtud uuring näitas, et harjaste eemaldumisel või kulumisel väheneb hambapesu efektiivsus märgatavalt.