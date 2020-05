Kookose- või roosuhkur: kumb on tervislikum?

Looduslike magustajatega on aga teine lugu: mee kasulikest omadustest räägitakse näiteks kogu aeg. Kookosesuhkrul, mis pärineb kookospalmidelt, on aga pisut segasem maine. Paljud tervislikke küpsetisi tegevad inimesed väidavad, et see on inimesele palju kasulikum alternatiiv roosuhkrule. Aga kokkuvõttes on see ju ikkagi suhkur. Seega, kui tervislik see olla saab? Toitumisteadlane Carissa Galloway vastab.

Kas kookosesuhkur on tervislik?

Galloway sõnul tehakse kookosesuhkrut kookospalmide mahlast (umbes nagu vahtrasiirupit tehakse vahtramahlast). Kui puumahl on kokku kogutud, kuumutatakse seda ning vesi aurustub. Segu kuivamisel jääb alles pruun, kristalliseerunud suhkur, mis on valge suhkruga sarnaselt magus ning sisaldab ka võrdses koguses suhkrut – ühes teelusikatäies tavalises suhkrus on 4 grammi suhkruid, kookosesuhkru puhul, olenevalt brändist, umbes 4 või 5 grammi.

Kookosesuhkrul on aga tavalise valge venna ees siiski kerge toitumuslik eelis. «Toitainete poolest on kookosesuhkru ja tavalise roosuhkru vahel siiski üks erinevus, nimelt on kookosesuhkrul madalam glükeemiline indeks», ütleb Galloway. «See tähendab, et sel on veresuhkru tasemele väiksem mõju ning kookosesuhkur on seetõttu parem diabeedi ning eeldiabeediga inimestele.» (Rõhutada tuleb sõna väiksem, sest sarnaselt kõigi suhkrutega, sealhulgas looduslikega, nagu mesi või vahtrasiirup, mõjutab ka kookosesuhkur siiski veresuhkru taset, mis omakorda mõjutab tuju, energiataset ning üleüldist tervist.)

Kookosesuhkrul on veresuhkrule tavalisest valgest suhkrust väiksem mõju, sest see sisaldab mineraale, mis aitavad imendumist aeglustada. «Kookosesuhkrus on väikeses koguses rauda, tsinki, kaltsiumi, kaaliumi ning lühikese ahelaga rasvhappeid,» selgitab Galloway. Ning seda tõesti väikestes kogustes, sest olenevalt valitud brändist sisaldab teelusikatäis kookosesuhkrut umbes 10 milligrammi kaltsiumi – see on kõigest üks protsent täiskasvanutele soovitatavast päevasest 1000-milligrammisest kogusest. Seega on tegemist toreda lisandiga, ent see ei aita toitainete üldise koguse tõstmisele kehas eriliselt kaasa.

Kõike seda arvesse võttes ei soovita Galloway siiski kookosesuhkrut kogu aeg tarbida. «Toitumisteadlasena ei soovi ma mitte ühtegi suhkrut tervislikuks nimetada, ent kookosesuhkur on roosuhkrust siiski parem,» ütleb naine. «Lisaks ei soovita ma seda tarbida toitainete saamiseks, kuigi tasub meelde jätta, et kui sa otsid magustajat, millel on kasvõi väike toiteväärtus, siis on mõistlikum kasutada kookosesuhkrut, mitte roosuhkrut, mille toiteväärtus on absoluutne null.»

Millal kookosesuhkrut kasutada

Kuigi kookosesuhkur ei ole mingil moel supertoit, on ta siiski hea valik, kui toidule magustajat otsid. Galloway sõnul on üks parimaid asju kookosesuhkruga kokkamise ning küpsetamise juures see, et seda on tekstuuri tõttu kerge roosuhkruga üks ühele vahetada. «Asi, mida tasub meeles hoida, on ka see, et kookosesuhkur ei maitse nagu kookos,» ütleb ta. «Maitse meenutab rohkem pruuni suhkrut.» Kuna tegemist on justnimelt pruuni värvi suhkruga, siis tasub arvestada ka sellega, et see võib küpsetise värvi muuta. «Kui sa kasutad seda näiteks suhkruküpsiste tegemiseks, siis tea, et need tulevad välja pruunid, mitte valged,» selgitab Galloway.