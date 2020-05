Mida mees tegelikult mõtleb, kui näeb naist nutmas

Nutmisel võib olla erinevaid põhjuseid. On õnnepisarad, kurbuse, viha ja pettumuse väljendamine ja mõnikord nutetakse ka manipulatsiooni eesmärgil.

Mida arvab mees, kui naine nutab? Kas pisarad panevad mehe sulama või ajab see teda hoopis vihaseks? Kas mees jääb pisarate suhtes ükskõikseks? Mehed vastavad allpool, mida nad asjast arvavad. Mõni arvamus on üsna naeruväärne, osad pole üllatavad ja leidub ka neid, mis süstivad lootust.

Meestelt küsiti: «Mida oma peas mõtled kui naine sinu ees nutab? Kuidas end tunned? Nutmine võib olla sinu põhjustatud või see tuleneb teie kahe vahel toimuvast olukorrast.»

10 meest vastasid ausalt:

1. «Vaidluse ajal nutmine on lihtsalt nii ebaõiglane. Ta teab, et ma ei saa tema peale vihastada, kui ta nutab. Nii ta võidabki iga kord.»

2. «Mulle ei meeldi näha, kui naine nutab, eriti kui ta on haiget saanud või ärritunud. Samas mulle meeldib, kui ta nutab õnnepisaraid. Ma suutsin ta ühe korra nutma ajada ja see oli justkui universumi madalaim eluvorm. Ma ei taha enam kunagi teda vesistamas näha millegi pärast, mida mina olen teinud.»

3. «See muudaks mind kurvaks. Mulle ei meeldi näha naist nutmas ja ma üritaks teha teda õnnelikuks või pakkuda õlga, mille najal nutta. Kui naine nutaks, ma lubaks tal seda, et ta saaks oma tunded välja lasta ja aitaksin tema probleemid lahendada. Ei, see ei teeks mind võimsaks. Ka mina oleksin kurb kui tema on kurb. Oleksin kurb, kuid tugev, et ta saaks olla õnnelik.»

4. «Minu jaoks ulatub see ükskõiksusest rõõmuni välja. Mind ei huvita üldse, kas tüdruk on nuttes kole. Ma lähen lihtsalt oma päevaga edasi. Kuid on nii lõbus vaadata, kui ilus naine pisaraid valama puhkeb. Kui ilus naine nutab minu ees, ma ei kavatse minna talle abi pakkuma. Ma hoopis jälgin vaatemängu.»

5. «Mu töökaaslane nuttis hiljuti, kui sai teada, et ta emal on vähk. Ma olin temaga mitu aastat töötanud, aga nägin teda alles siis esimest korda nutmas. Ma ei osanud mitte midagi teha, tundsin end abituna. Ma ei suutnud midagi mõelda, seega lihtsalt kallistasin teda.»

6. «Nuttev naine – eriti kui see juhtub tööl, tekitab mulle ebamugavust ja ma pole kindel, mida teha või talle öelda. Kui mu elukaaslane hakkaks olulisel jutuajamisel või keset vaidlust nutma, tähendaks see vestluse lõppemist, kuni ta rahuneb. Nutmine on minu arvates okei ja täiesti tervislik, kui see tasakaalustab olukorda. Samas võib see olla ka manipulatsiooni eesmärgil, mis võib panna teise osapoole end täieliku jobuna tundma.»

7. «Pole oluline, kas olukorra põhjustasin mina või mitte - see paneb mind tundma nõrga, lolli ja kasutuna.»

8. «Eeldades, et midagi pole valesti ja sõltuvalt, mis tuju mul parajasti on, mõtlen kahte moodi: «kuidas saaksin tema jaoks seda probleemi lahendada» või «oh jumal küll, mis nüüd siis häda on ja kui kaua see episood seekord kestab?»»

9. «Kui oleksin noorem, satuksin nutvat naist nähes paanikasse. Kuid see on ajaga muutunud. Täna püüaksin anda naise tunnetele ruumi ja oodata, kuni ta suudab sõnastada midagi konkreetset, milles teda aidata saan.»