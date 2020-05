Mees kurdab, et erektsioonihäired tulenevad naise ülekaalust: nüüd saan seksi mujalt

Üks väga hea näide sellest on 32-aastase Maisa suhtelugu, kus ta hakkas enda välimust vastavalt partneri soovidele muutma. «Armastus on pime. Minu endine abikaasa ütles, et tema erektsioonihäirete põhjuseks on minu ülekaal. Kaotasin kõik ülearused kilod, aga midagi ei muutunud. Nüüd aga saan seksi mujalt,» kirjutab Maisa.

Maisa kogemus julgustas ka teisi naisi oma lugusid rääkima, vahendab Ilta-Sanomat.

Suhe sai kohe läbi, kui võtsin mõned kilod juurde

«Tundub, et meestele meeldivad alakaalulised naised. Pärast haigust kaotasin märkimisväärselt kaalu ja mehed hakkasid minu vastu üllatavalt palju huvi tundma. Kui jõudsin tagasi normaakaalu, lõppesid ka suhted ja meeste edasine huvi,» kirjeldab üks naine.

Kuule, sul on veel kaheksa ülearust kilo

«Esmalt kritiseeris mees mu juukseid, siis kehalaalu (olin 166 cm pikk ja kaalusin 55 kilogrammi). Väidetavalt olin kaheksa kilo ülekaalus. Ta oli kaval ja haige manipuleerija. Minge kõik manipuleerijate juurest minema, enne kui viimasegi vaimse tervise raasu kaotate.»

Oleksin pidanud olema lihaselisem, aga treenimata

«Mul läks vastupidi. Käisin jõusaalis ja tarbisin aastaid toidulisandeid, aga naisele ikkagi ei piisanud minust. Ta kurtis koguaeg, kuidas jääb üksi ja peab minu spetsiaalse dieedi eest hoolitsema ning higiseid trenniriideid pesema. Siiski oleksin tema meelest pidanud olema lihaselisem, kuid treenimata,» kirjutab üks mees, kelle naine ei teadnud ise ka päris täpselt, mida oma partnerist soovib.

Ta patsutab mu kõhtu

«Olen umbes kümme kilo raskem, kui naisega 2007. aastal kohtusime. Olen siiski üsna sportlik ja normaalse välimusega. Väike kõhuke on ees küll. Mu naine heidab mulle ette, kommenteerib söömist ja patsutab mõnikord vastu mu kõhtu – pole tore. Samas temas on siiski palju head! Ja tean, et peaksin kaalust natuke alla võtma,» kirjutab üks mees.

Ma pean tema arvates alati stringe kandma

«Meil käib kontrollimine mitu saiakest söön ja siis komeenteeritakse, kui raske nendest saadud kaloreid põletada on. Ka mu riideid kommenteeritakse, eriti just aluspesu. Ma pean tema meelest koguaeg stringe kandma, mis on nii ebamugavad, sest hõõruvad ju. Lisaks ütleb ta, et kannan «vanaema rinnahoidjaid». No anna andeks, et mu rinnad nii suured on ja väiksemad selga ei mahu.

Kui mu püksid on lohvakad, kommenteeritaks, et tagumik näeb nendes nii lodev välja. Olen kodus trenniriietega, sest tunnen, et nende kohta ei tule nii palju kriitikat.»

Ta ütles, et jätab mu maha, kui ma ei võta kaalust alla