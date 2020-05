Vägivallaga kimpus inimesed hakkavad abi saama tugiliinilt 660 6077

«Selleks, et vägivallatseja saaks ise oma käitumist muuta, on tal vaja jõuda punkti, kus ta hakkab mõistma oma käitumisega tekitatud kahjusid,» leiab sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna tugiliini koordinaator Tõnis Palgi. «Edasi liikumiseks vajab ta teadlikkust oma väärtustest, arendada lugupidavaid hoiakuid teda ümbritsevate inimeste suhtes ning oskusi suhtes toimimiseks, konfliktide lahendamiseks rahumeelselt ning hinnanguvaba tuge.»

Uue tugiliini tugevus on individuaalne lähenemine igale helistajale. Pöörduja saab esmalt oma loo ära rääkida ning seejärel tuge ja nõu järgnevateks sammudeks. Mõnel juhul on probleemiks sõltuvushäire. Teisel juhul võib sobiv samm olla vägivallatsejatele mõeldud tugigrupiga liitumine. Kolmandal juhul võib sobivam olla individuaalne pöördumine psühholoogi poole. Koos tugiliini nõustajaga leitakse igale pöördujale sobiv teekond vägivallavaba tuleviku poole.

«Meie nõustamise nurgakiviks on seisukoht, et vägivaldne käitumine on lubamatu ning see on võimalik asendada austava suhtlusega,» rõhutab Palgi. «Tihtipeale näevad vägivallatsejad seda ka ise ja otsivad lahendusi, kuidas luua turvatunnet ja rahu oma peres. Samas võib olla teekond vägivallast turvalise käitumise juurde keeruline ja muutuste elluviimiseks vajab inimene järjekindlust ja tuge. Seetõttu pakumegi võimalust esimese sammuna helistada ja arutada oma olukorda.»