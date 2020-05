5 nõuannet eksperdilt, kuidas eriolukorrajärgselt kohtingueluga jätkata

Muidugi on paljud pöördunud kohtingurakenduste poole, kuid mida teha edasi nüüd, kui piirangud hakkavad kaduma?

«Reaalsus on see, et Covid-19 on muutnud paljude jaoks armastuse leidmise olulisemaks kui iial varem,» ütleb kohtingutreener Gavin Bloom Cover Mediale. «Paaniliselt püüdes armastust leida on koroonaviirus pannud paljud vallalised nö ületöötama – mis on parimal juhul ebaefektiivne ja halvimal juhul kurnav.»

Bloomi sõnul on kõige olulisem luua armuelu jaoks plaan, luua kindel vundament, leida vajalikud tööriistad ja toetada oma vajadust plaan ellu viia. «Kui sa tahtsid parimat töökohta, siis jätnud sa seda ju juhuse hooleks? Miks peaksid seda siis oma armueluga tegema?» küsib Bloom ja annab mõned nõuanded, kuidas armueluga eriolukorrajärgselt jätkata.

Võta aeglaselt

Mõte on selles, et sa peaksid kohtinguid paika panema mõttega, mitte niisama äppides edasi-tagasi sahistama. «Naudi protsessi ja seda, kui seda hästi teed,» soovitab Bloom. «Ära mine stressi ja ära lase tähelepanu eemale juhtida. Fokusseeri oma energiat ja vali hoolikalt, kellega sideme lood.»

Ole endaga hell

Seljataga on aeg, mil oleme saanud oma armuelu hinnata ning praegu on parim aeg otsustada, mida me tahame oma suhetelt tulevikus. Praegu on võimalus ise hakkama saada, muuta oma emotsionaalset intelligentsust. Oled ehk leidnud uued harjumused ja hobid? Hoolitsed enda eest rohkem? «Mida rohkem enda eest hoolitsed, seda vähem vajad, et tulevane partner sind «parandaks» või «täiustaks».»

Ole tähelepanelik

Enamuse jaoks meist loodi suhete mustrid lapsepõlves. Mõtle, miks käitud suhetes nii nagu käitud? Mida tahaksid järgmises suhtes näha?

Tervita tundmatut

Üks põhiline põhjus, miks inimesed halbadesse suhetesse satuvad, on tõsiasi, et nad ei suuda taluda vallalisuse ebakindlust ja teadmatust. Nad pigem lepivad kehva suhtega – peaasi, et suhe oleks. Kasuta globaalset olukorda, et harjuda elama teadmatusega tuleviku ees ning lepi, et sa ei pea minema kompromissidele, kuniks su teele satub keegi, kes sulle tõesti sobib.

Tee eeltööd