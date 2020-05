Tõestatud: just selles vanuses tunnevad naised end kõige seksikamana

Suurbritannias räägiti 2000 naisega ning leiti, et naised tunnevad end just 30ndates märkimisväärselt enesekindlamana kui aastakümme nooremalt, vahendab Daily Mail. 64 protsenti naistest ütlesid, et tunnevad end atraktiivse ja ligitõmbavana ning pidasid põhjuseks just enesekindlust, mis on tulnud eaga. 34 protsenti arvas põhjuseks olevat head suhet.

30ndates naistest 26 protsenti tõdes, et on ka magamistoas julgemad ning üks kümnest tunnistas: just 30ndates on seksiisu suurenenud. Uuringu tellinud House of Frasier kõneisik rõõmustas, et naised tunnevad end igas vanuses seksikana. «Sellegipoolest on huvitav, et just vanus 34 on see, mil me näikse end kõige paremini tundvat,» sõnas ta. «Moodne naine ei vaja meest, et end hästi tunda ning nad tunnevad end hoopis enesekindlamalt, kui neid ümbritsevad edukad naised.»