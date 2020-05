Tööintervjuu kõige tähtsam küsimus ja vastus, mida sellele tuleks anda

«Mis on sinu suurimaks nõrkuseks?» küsib personalijuht. Jah, sellele on keeruline vastata, kuid eksperdid ütlevad, et on olemas viis, kuidas sellele õigesti vastata ning nii suurendada tõenäosust töökoha saamiseks.

Direktor Jane McNeill selgitab väljaandes news.com.au, et seda küsimust küsitakse aru saamiseks, kui hästi sa endaga kursis oled. Kui sa tead enda tugevusi ja nõrkusi, on võimalik neile ehitada ja areneda. Täiuslikku vastust pole olemas, kuid on olemas hea viis, kuidas olukorras hakkama saada.

Kõige parem on valida midagi, mille osas oled sa juba edusamme teinud, kuid mis pole samas ametikoha puhul kriitilise tähtsusega. Näiteks ei saa progameerijaks kandideerides öelda, et sa ei oska koodi kirjutada või et sa ei loe uudiseid, kui soovid asuda tööle meediaettevõttes.

Niisiis vali oskus, mida oleks tore omada, kuid mis ei ole eluliselt tähtis. Näiteks:

«Ma kardan avalikku esinemist.» «Ma olen enda suhtes üsna kriitiline.» «Ma ei delegeeri piisavalt.»

McNeilli sõnul näitavad need vastused, et oled endast teadlik, kuid veel parem on, kui näitad kohe, mida oled enda vigade parandamiseks teinud. Näiteks:

«Aga ma olen üles astunud avatud mikrofoni õhtutel, et sellest hirmust üle saada.» «Ma käin terapeudi juures, kes on andnud mulle mõned head tööriistad, kuidas endas seda osa parandada.» «Ma võtsin juhtimiskoolitusest osa, kus mind paremini delegeerima õpetati.»

On väga oluline, et sa näitaksid vastates emotsionaalset intelligentsust ja seda, et töötad enda kallal. Mõtle ka sellele, kuidas oma nõrkust sõnastada. «Ma ei oska inimesi juhtida» kõlab paremini, kui sõnastad selle nii: «Mõnikord ei oska oma oma meeskonda piisavalt tagasisidestada.»

Kõige hullemad vastused on aga need, kus sa püüad oma tugevust nõrkusena esitada. Kõige paremal juhul näeb see välja ebaaus ja halvimal juhul teadliku valetamisena. Kõige halvemad vastused on näiteks:

«Ma olen töönarkomaan.» «Ma olen perfektsionist.» «Mul pole nõrkusi.»

Jajah, muidugi – sind nähakse kohe läbi. Tööandja ei taha tööle võtta kedagi, kes ei oska oma vigu tunnistada või kes arvab, et on täiuslik ja kõik teised eksivad.