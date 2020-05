Ozzy Osbourne viimasest albumist: see päästis mu elu!

Ozzy rääkis põhjusest, miks ta muusikasse naases. Nimelt aitab muusika tal toime tulla kogu taastusravi ajal tema õlgadele kuhjunud emotsionaalse koormaga. ET reporter Kevin Frazier rääkis üle videosilla lisaks ka Ozzy naise Sharon Osbourne ja nende tütre Kelly Osbourne'ga.

71-aastane Ozzy paotas saladuseloori tema veebruaris ilmunud albumilt «Ordinary Man». Albumi nimiloos astus koos Osbournega üles legendaarne Elton John ning laulus «It's a Raid» tegi kaasa ka Post Malone. Ozzy tõdes, et uue albumi salvestamine aitas tal enda tuju üleval hoida. «Kogu album sündis põhimõtteliselt täiesti tühja koha pealt ja selle tegemine oli nii lõbus,» kommenteeris mees. «See oli paremaks taastumiseks ja mustast august välja tulemiseks täiesti hädavajalik.»

Ozzy Osbourne on viimastel kuudel võidelnud Parkinsoni tõvega, millest tegi esmakordselt juttu selle aasta alguses. Tervise halvenedes tühistas ta osaliselt oma Euroopa tuuri. Koroonaviiruse pandeemia tõttu on praeguse seisuga ka tühistamata kontsertid edasilükatud.

Pandeemia ajal on muusik olnud turvaliselt koos perega kodus. «Olen elus väga palju asju näinud, aga pärast sellist isolatsiooni pean tunnistama, et nüüd valmistun taas teele minemiseks,» rääkis Ozzy ET-le. «Terve mu elu jooksul on see olnud kõige pikem aeg, mil mu isa on suutnud püsida ühes kindlas kohas,» lisas tütar Kelly.

Sharon lisab, et see aeg on ka tema jaoks olnud üsnagi kummaline. Kuigi on distantsilt «The Talk» saatejuht, on ta veetnud kogu aja kodus koos Ozzy ja Kellyga. «Viimased nädalad on olnud tõesti väga-väga veidrad. Esimesed paar nädalat mõtlesin, et see on päris tore. Kolmandal nädalal tundsin, et oleksin nagu kõike juba varem teinud ja see ajas mind kohati hulluks,» naeris Sharon.

«See on tõsi! Oleme isaga professionaalsed isolatsioonis istujad,» lisas Kelly. «Meil on oma kindel rutiin. Teeme iga päev täpselt samasuguseid asju. Mina ja isa oleme väga oma harjumustes kinni. Aga kui tunneme, et peame välja saama, siis on isegi üks minut rutiinis olemist meie jaoks liig. Mõistus ütleb vaid: «Pean siit minema saama! Miks ma ei saa välja minna?» ütleb Kelly.