Al Capone (kodanikunimega Alphonse Gabriel Capone, sünd. 17. jaanuar 1899 - 25. jaanuar 1947) võimu tippajal töötas tema heaks enam kui 600 bandiiti kogu Chicagos. Siiani pole teada, kui palju raha kurikuulus kriminaaljõugu juht kokku kraapis, kuigi enamiku hinnangute kohaselt oli mees tollal väärt kuni 100 miljonit USA dollarit. Tänapäeva mõistes on see ligi 1,5 miljardit dollarit ehk 1,38 miljardit eurot. Toonasel ajastul oli see väga suur summa.