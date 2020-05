Lady Gaga tunnistab: suitsetasin päevas 40 sigaretti, mahajätmine oli tõeline piin

Gaga kirjeldab, et osa tema tervenemisprotsessist on olla enda vastu leebe ka siis, kui ta ikkagi alkoholi tarbib. «Ma saan enda peale iga päev vihane olla, et ma ikka veel joon, või siis olla õnnelik, et ma olen elus ja tunnen end piisavalt hästi,» ütleb naine. «Ma olen piisav. Ma olen ebatäiuslikult täiuslik.»

Kuigi lauljatar pole veel valmis alkoholist loobuma, loobus ta hiljuti siiski millestki muust. Otsus saabus veebruaris. Selleks ajaks oli tema halb harjumus kasvanud 40 sigaretini päevas. «Ma istusin oma verandal ja ahelsuitsetasin terve päeva,» meenutab ta. «Ma suitsetasin terve aja, mil albumit linti võtsin. Ja kui album sai valmis, ma lõpetasin. See oli kõige veidram, kuid ilusam asi, mis võis juhtuda. See muusika päriselt tervendas mu.»

Gaga ütleb, et päeva pealt maha jätmine oli kohutavalt raske. «See on nii raske! Aga kui sa ei suitseta, siis ära suitseta, sest mahajätmine on kohutav. See on brutaalne. Ning ma ei suitseta enam kunagi, sest ma kardan, et nägin terve nädala Jeesust. Asi oli nii õudne.»