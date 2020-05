Juuksurid jagavad nippe, kuidas juuksevärvi nahalt maha saada

Koos ajakuluga tuleb juuste tooni muutmisel arvestada ka sellega, et võid tekitada oma kodus paraja segaduse ning juuksevärvi ka endale naha peale ajada, ütleb George Washingtoni ülikoolis töötav nahaarst Elizabeth Tanzi. «Kuigi seda ei juhtu liiga tihti, võib juuksevärv siiski tekitada näo piirkonnas väga ägedaid allergilisi reaktsioone (näiteks seda, et silmad paistetavad kinni) ning need muutuvad iga korraga, mil nahk allergeeniga kokku puutub, aina hullemaks,» tõi Tanzi välja ehmatava tõe. «Seega kui sul on olnud minevikus kasvõi väga õrn allergiline reaktsioon, siis ole äärmiselt ettevaatlik, sest järgmisel korral võib see juba palju intensiivsem olla.» Nii Tanzi kui teised eksperdid toovad välja põhjalikud juhised, kuidas ootamatuid plekke ning allergilisi reaktsioone vältida.

Tee alati nahatest

Olenemata sellest, kui mitu korda sa oma juukseid ka poevärviga värvinud pole, on äärmiselt oluline iga kord siiski nahatest teha. Määri pisut värvi enne juustele kandmist näiteks oma randme siseküljele ning vaata, kas allergiline reaktsioon ilmneb. Beverly Hillsis töötava nahaarsti Ava Shambani sõnul aitab selliselt toimimine tahtmatuid allergiaid vältida. «Juuksevärvides sisalduv üsna tavaline allergeen on parafenüleendiamiin (PPD) ning väikeses hulgas inimestes tekitab see tõsist reaktsiooni,» toob naine välja. Kui selline asi sinuga juhtub, siis muutub terve su pea sügelevaks ning põletikuliseks, selgitab Shamban olukorra tõsidust ning ütleb, et «see on tõsine juuksevärviäpardus».

Valmista end korralikult ette

Shambani sõnul on «kõige parem kaitse hea rünnak», seega soovitab naine juuste värvimise korral enne värvi peale kandmist oma juuksepiir meditsiinilise teibiga katta. Lisaks teibile soovitab ta luua ka pseudobarjäär juuste ja naha vahel, kasutades näiteks õli või vaseliini, et kaitsefaktor veelgi suurem oleks.

Kaitse ennast värvimise ajal

Kui värvid juukseid kodus, siis soovitab kuulsuste juuksur Rita Hazan, kes on muuhulgas värvinud Beyoncé ning Jennifer Lopezi juukseid, katta end tumedat värvi rätikutega, et kaitsta nii oma nahka kui ka riideid plehku panevate värvipritsmete eest.

Kasuta õigeid tööriistu

Shambani sõnul on hea viis segadust vältida poole värvimisprotsessi pealt oma tööriistu vahetada. Ta soovitab kasutada väiksemat harja, et värvi võimalikult täpselt peale kanda, ning suurendusega peeglit, et paremini näha, kuhu sa värvi oma juuksepiiril kannad.

Korista enda järelt — kiiresti