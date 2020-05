Lana Del Rey kriitikutele: ärge kutsuge mind rassistiks!

Oma sõnumi saatis lauljatar kriitikutele Instagrami postituse kaudu. Nimelt postitas ta pika tekstiga pildi, mis räägib sellest, et paljud lauljad, näiteks Doja Cat, Ariana, Grande, Camila Cabello, Cardi B, Kehlani, Niki Minaj ja Beyonce, on jõudnud edetabelite tippudesse lauludega, mille laulusõnad räägivad tihti seksimisest, seksikusest, petmisest, alasti olemisest ja kästlevad veel teisigi sarnaseid teemasid. Samas toonitab, et on ise laulusõnades vägagi konservatiivne olnud ning need on jäänud siiani üpriski lihtsateks.

See postitus pälvis koheselt paljude tema fännide pahameele. Mõned neist otsustasid asuda naisega sõnasõtta ning väidavad kommentaarides nagu oleks Lana võrreldes teiste lauljatega oma laulusõnade kirjutamisel justkui lihtsamat teed läinud. Paljud «ründavad fännid» on unustanud selliseid süüdistusi pildudes asjaolu, et lauljatar on ise aastaid võidelnud rassismi, seksismi, interneti väärkohtlemise ja «karmide kriitikute» vastu.

Neljapäeval otsustas lauljatar ka oma kriitikute kommentaaridele vastata. «Ma kirjutasin nende lauljate nimed üles vaid selle tõttu, et nad kuuluvad ka minu lemmikute hulka. Sooviksin, et mul oleks rohkem sõnavabadust ning et mu sõnavõttudele ei järgneks alati mind arvustavat hüsteeriat,» kirjutas naine oma kirjas. Samuti palus Lana, et inimesed ei hakkaks arutlema naiste nahavärvi üle hetkel, mil ta lihtsalt oma lemmikutest lauljatest ja nende repertuaarist juttu teeb.

«Minu postituse mõte oli see, et iga naine omab sõnaõigust ja seda olenemata tema nahavärvist ja päritolust. Siin ei ole mingit pistmist rassismiga,» selgitas ta lühidalt. «Ma ei tee edaspidi välja sellest, kui keegi kutsub mind rassistiks, sest tean, et tegelikult on see jama!»