Sodiaagisaladused. 3 päikesemärki, kel eriliselt nauditav nädal tuleb

Kas oled valmis küsima küsimusi ning veetma pikki tunde paeluvates vestlustes? Kas soovi naerda nii nagu varem veel naernud pole? Oled valmis, et su pea on täitunud nii paljude mõtetega, et raske on magada? Päike Kaksikutes toob kaasa just neid ning mitmeid teisigi asju, seetõttu on 25. mail algav nädal väga hea just kolmele kindlale sodiaagimärgile. Kuigi Veenus on jätkuvalt läbimas oma väga segadusseviivat ning ebamäärasust tekitavat retrograadi, siis ei takista see näiteks õhumärkidel elu täiel rinnal nautimast.

Kui tunned hetkel, et maailmas toimub sinu jaoks liiga palju asju, siis hea uudis on see, et sel nädalal toimub väga vähe kosmilisi liikumisi - ainult suhtluse planeet Merkuur liigub 28. mail kaitsvasse ning intuitiivsesse Vähki. Nädal algab aga Marsi-Uraani sekstiiliga ning kui Marss, ambitsiooni ja julguse planeet, ning Uraan, individuaalsuse ning ootamatute muutuste planeet, kohtuvad, tunned endas eriliselt tugevat energiat ning julgustust, et vajadusel oma elus vastuvoolu ujuda. Kui oled mõne tööülesandega puntras olnud, võib just see transiit aidata sul uute geniaalsete ideedega lagedale tulla ning asjad uuesti liikvele tõmmata. Neile, kel on olnud probleeme oma iseseisvuse väljendamisega, toob see kosmiline liikumine kätte vabaduse. Kuigi planeetide sekstiil ei ole nii tugev kui trigoon, aitab see taevane liikumine sind varustada mõnusa energiaga, mis aitab sul soovitud sihtkohta jõuda.