Tundub nii, et oma eelnevate pingutuste säras puhkamise aeg on nüüdseks läbi. Ees ootavad uued väljakutsed ning elu lükkab meid suunas, mille sihtpunkti me ise väga hästi ei hooma. Alati ei peagi teadma, kuhu sa oled teel, sest kohale jõuad sa sinna, kuhu pead, nii ehk naa. Saatuse eest ei pääse me keegi. Saatus on kõik.