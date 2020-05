Lugeja küsib: kas 13-aastased võivad maasikakorjajatena töötada?

Alaealine võib teisaldustööd teha, kui riskide hindamisel saadud riskihinne on alla 10 (riskitase 1). Alates riskihindest 10 võib teatud kategooria töötajatel tekkida ülekoormus, mistõttu nende töökorraldust on vaja muuta ja töökoht ergonoomiliseks ümber kujundada. Teatud kategooria töötajate all mõeldakse ka nooremaid kui 21-aastaseid töötajaid. Lisaks tuleb arvestada, et teisaldustöö ei moodustaks põhiosa tööajast ehk et teisaldustöid ei tehtaks üle poole tööajast.