Prints William: isaks saamine käis mul üle jõu

Williami ja Harry ema printsess Diana suri autoõnnetuses Pariisis aastal 1997. William tunnistas avameelselt, et lapsevanemaks olemine on olnud kohati üle jõu käiv. «Laste saamine on elu üks imelisemaid hetki, kuid ühtlasi üks hirmsamaid,» tunnistas William, et kogemus tõi talle lainetena tagasi raskeid emotsioone.

William tõdeb sel nädalal linastuvas saates, et on palju oma abikaasale Kate’ile toetunud, kuna tunnetevool tabas teda üllatusena. «Mina ja Catherine toetame üksteist ja elame need hetked koos läbi; me areneme ja õpime koos,» rääkis troonipärija. «Aga ma arvan, et emotsionaalselt tuli see ootamatult ja ma ei osanud selleks valmis olla ega teadnud, mis mind ees ootab.»

Kate’il ja Williamil on kolm last: kuueaastane George, viieaastane Charlotte ja kahene Louis. Oma ema kaotusest räägib prints aga üliharva.

Dokumentaali tarbeks rääkis ta jalgpallur Marvin Sordelliga, kes on üles kasvanud isata ja kelle jaoks samuti oli isaks saamine raskeim aeg elus. «Ma tõesti ei tea, kuidas ma sellega hakkama saan ja ma olen oma tunnetega väga hädas olnud,» ütles sportlane.

«Ma saan aru, mis sa mõtled,» vastas William. «Laste saamine on suurim elumuutev hetk, tõesti on. Ma olen sinuga nõus. Ma arvan, et kui sa oled oma elus trauma läbi teinud – sul polnud isa, mina kaotasin noorena ema – tulevad need tunded lainetena tagasi. See on väga teistsugune elufaas ja sul pole kedagi, kes sind aitaks. Minu jaoks käis see kindlasti kohati üle jõu.»