HOOAEG ALGAS ⟩ Need on põhjused, miks mõned inimesed sääskede jaoks «magusamad» on

Lifehacker Australia selgitab, miks see nii on. Esiteks tasub teada, et sääsed leiavad meid hingeõhu kaudu. Me hingame sisse hapnikku, välja aga süsinikdioksiidi. Just viimane on see, millele sääsed tähelepanu pööravad, kui «jahile» asuvad.

Mida suuremat kasvu sa oled, seda rohkem süsihappegaasi sa eritad. See selgitab osaliselt, miks lapsi üldiselt nii palju ei rünnata. Ja kui sa teed trenni, hingad sa veelgi rohkem.

Kui sa liigud, läheb ka sinu eritatud gaas õhus laiali – joostes väljutad sa pidevalt CO 2 , kuid samas jooksed sa ise selle eest ka ära. Kui sääsk on sinust allatuult, ei jõua ta sulle lihtsalt järele. Võid oma «hingeõhupilvekest» hajutada ka nii, et leiad istumiseks hea tuulise koha või lülitad sisse ventilaatori. Nii on sääskedel sind raskem leida.

Kui sääsk on lõhna järgi su lähedaloleku tuvastanud, hakkab ta järgmiseks otsima suurt sooja objekti – sind. Uuringud on näidanud, et kuna inimeste nahk maitseb erinevalt, siis sääsed näikse teatud maitseid eelistavat. Need maitsed on seotud teatud geneetikaga. Samuti elavad meie kõigi nahal erinevad bakterid, mis samuti mõjutab sääskede eelistusi.

Loe ka: Need inimesed on sääskede suured lemmikud

On keerukas anda nõuannet, mis sobiks kõigile. Uuringud on näidanud, et rohkem hammustatakse inimesi, kes on joonud alkoholi või neid, kel on teatud veregrupp, kuid ka need faktorid on sääseliigiti erinevad. Palju on uuritud neid sääski, kes levitavad malaariat, kuid need pole samad, kes sind koduaias naksama tulevad.

On aga leitud, et üht asja otsivad kõik sääsed, ja selleks on piimhape, mida leidub higis. Niisiis tasub pärast higistamist duši all käia või end näiteks niiskete salvrättidega hõõruda.