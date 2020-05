Kuigi paljud üritavad, on võimatu end maailmas vohavate ebarealistlikele ning muutuvatele ilustandarditele vastavaks muuta, kirjutab ranker.com . Seetõttu ei tule ilmselt kellelegi üllatusena, et tegemist on ajatu probleemiga.

Mitmeidki minevikust pärit moeröögatusi on tänapäeval väga raske kujutada ette lõbusate või glamuursetena, paljud neist on isegi õõvastavad ning nõuavad palju rohkem tüli ja ohtlikke protseduure kui nende tulemus väärt on. Jah, meigi tegemine tänapäeval on tülikas, kuid vähemalt ei pea naised enam juuksepiiri kõrgemaks raseerima või jalgu kastmega värvima.