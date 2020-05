FOTOD ⟩ Foorumirahvas pöördes: me leidsime maailma kõige koledamad kingad!

Ühe ema sõnul on just need Asose gladiaatori stiilis platvormkingad «maailma kõige koledamad jalanõud». Veebisaidil Mumsnet tehtud postituses nimetab ta neid kuldseid jalavarje «koletuslikeks» ja uurib, kas teised arvavad sama.

Postituses seisab: «Kas minu arvamus, et Asosel on õnnestunud valmistada kõigi aegade koledamad kingad, on põhjendamatu? Jah, ma tean, et Asos suudab pidevalt välja tulla jalatsitega, mis on silmadele valus vaadata, aga need... Nii koledaid pole minu silmad veel näinud.»