Just see on parim hetk päevas, mil teha lõunauinakut

«Uni muudab meid produktiivsemaks, loomingulisemaks, vähendab stressi ja aitab olla tervem ja rõõmsam,» on HuffPosti asutaja ja unefänn Arianna Huffington öelnud väljaandele Today. «Isegi 20-minutiline uinak päevas võib palju muuta. Ma kasvasin üles arvates, et nonstop töötamine muudab sind efektiivsemaks, aga olen mõistnud, et see lihtsalt pole tõsi.»

Mayo kliiniku uneeksperdid ütlevad samuti, et uinakud vähendavad väsimust, aitavad lõõgastuda, parandavad tähelepanu ja tuju ning paraneb ka su reaktsiooniaeg ning mälu.

Kõige parem aeg uinak teha on praegu, 14-15 vahel. Ning ajal on tõesti tähtsus, sest valel hetkel suikumine võib päeva ära rikkuda. Enamiku inimeste jaoks on just pärastlõunal kella kahe paiku parim aeg tukkuda, kuna lõuna on söödud, kuid sel ajal pikutamine ei riku öise une kvaliteeti.

Samas tasub ka oma keha kuulata: kui sa tunned end kõige uimasemana vahetult enne või pärast seda, siis kaalu uinaku tegemist muul ajal. Kõik sõltub sellest, mis kell sa hommikul ärkad. Kui sa ärkad kell 6, siis uneaeg võiks olla 13.30, kui aga kell 7, siis uneaeg võiks olla kell 14.