Katy Perry jagab, mis tunne on rasedana karantiinis olla

Paljud kuulsused jagavad oma karantiinielu ja isiklikke kogemusi ka fännidega ning üks neist on Katy Perry, kes ootab hetkel koos kihlatu Orlando Bloomiga oma esimest last. Ent pole ka nende taevas pilvitu, sest Perry ei tunne ennast karantiinis olles mitte eriti hästi. Naine on viimase paari kuu jooksul oma Beverly Hillsis asuvas kodus karantiinis olnud, ent sellest hoolimata palju tööd teinud. Näiteks filmis Perry peaaegu terve hooaja talendisaadet American Idol virtuaalselt ning ta teeb tööd ka oma varsti ilmuva viienda stuudioalbumi kallal, millelt ilmub 16. mail uusim singel, «Daisies» ehk «Karikakrad». Kuigi laul ise on väga tempokas ning elu täis, tunnistab laulja ise, et tema tunnete kõikumine meenutab viimasel ajal Ameerika mägesid.

21. mail andis Perry Radio.com'ile karantiinis püsimise kohta ning ütles: «Ma olen kindlasti mitmeid kordi end maja ees olevasse pargitud autosse lukustanud ning nutnud nagu ka kõik teised seda teevad.» Üks aspekt, mis elu naise jaoks praegu eriti keeruline on, seisneb selles, et tema näol on tegemist «superplaneerijaga» ning naine ütles, et soovis sel suvel töötada nii kaua, kuniks veed ära tulevad.

Katy Perry esinemas oma kodus 9.mail Maailma Tervishoiuorganisatsiooni toetaval heategevuskontserdil. Pildil on näha ka naise kasvav kõhuke. FOTO: GETTY IMAGES/AFP/Scanpix

«Minevikus olen ma olnud perfektsionist ja kontrollifriik ning kõik perfektsionistid ja kontrollifriigid on praegu omadega parajas madalseisus,» selgitas Perry. «Ja planeerijatel ei ole ka kõige paremad ajad. Seega tunnen ma seda madalseisu natuke, umbes, igal päeval. Tõenäoliselt annab oma osa ka rasedusest tingitud ebakindlus ning see, et ma saan oma esimese lapse ega tea tulevikku ette. Los Angeleses pikendati just koju jäämise käsku kuni umbes augustini ning mina lihtsalt mõtlen, et okei, ma usaldan proffessionaale.»