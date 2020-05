ARVA ÄRA ⟩ Mitu näomaski saab valmistada selle sekspommi rinnahoidjatest?

32T-korviga rinnahoidjaid kandev sekspomm ütleb: «Kõik rinnahoidjad on valmistatud heast tugevast puuvillasest materjalist, nii et need sobivad kenasti näomaskideks. Ma saadan need oma isiklikule õmblejale, kes mulle rinnahoidjaid õmbleb.»

Martina Big ütleb, et tal on palju erinevates värvitoonides rinnahoidjaid, alates mustast, lõpetades roosaga. Näomaskide kallal töötamine pole tema ainus pooleli olev projekt. Eelmisel aastal teatas suunamudija, et soovib ületada maailma suurimate rindade rekordit. Kui tal see õnnestub, lööb ta 42J-korviga rinnahoidja kandja Maxi Mounds'i troonilt minema.