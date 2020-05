Lapseootel Gigi Hadid avaldab, mida ta arvab plastilisest kirurgiast ja ilusüstidest

«Inimesed arvavad, et minu ümar nägu on tingitud täitesüstidest,» ütles Hadid, ise samal ajal kulme värvides. «Tegelikult on mul sünnist saati sellised põsed olnud. Sel moekuul eriti, sest olin siis juba rase,» lisas ta.

Seepeale küsis Parson, et kuidas on modelli nägu muutunud nüüd, mil ta on kuuendat kuud rase. «Kuna mul juba olid põsed, siis väga midagi täita polnud,» muheles Hadid.

Seejärel lükkas ta ümber kõik kuuldused plastilise kirurgia kohta. «Võin julgelt öelda, et ma ei ole kunagi noa all käinud või midagi süstida lasknud. Samas on mul hea meel, et mõned inimesed nende tegevuste tagajärjel end mugavamalt ja õnnelikumalt tunnevad,» ütles ta ja lisas: «Mind isiklikult sellised asjad hirmutavad, olen selleks liiga suur kontrollifriik. Ma mõtlen, et mis siis saab, kui midagi valesti läheb?»

Gigi Hadidi ja tema muusikust kallima Zayn Maliki esimene laps peaks ilmavalgust nägema sügisel.