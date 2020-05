6 ootamatut kasutegurit, mis trennisaalist ülejäänud ellu imbuvad

Su tuju muutub tundumalt paremaks

Ehk on asi praegu ülemaailmselt valitsevas ebakindluses, ent kõigi stressitase tundub laes olevat. Trenni tegemine saab selle langetamisega aidata. Kui oled järjest paar nädalat või kuud aktiivne olnud, siis muutub su tuju üldjoontes tunduvalt paremaks. Seda kinnitavad ühest suust nii teadusuuringud kui ka treener Melody Davi. «Neile, kes maadlevad ärevusega, võib igapäevane keha liigutamine, ükskõik millises mahus, väga kasulik olla,» ütleb naine. «See tõstab ajus endorfiinide ja teiste heaolukemikaalide taset, mis omakorda toob sulle palju parema enesetunde.»

Lisaks võid trenni tehes märgata, et su aju keskendub vaid harjutustele ning mitte millelegi muule. Seda seetõttu, et füüsiline aktiivsus tõmbab su tähelepanu negatiivsetelt mõtetelt ära ning aitab ühtlasi ka päeva jooksul keskendumisvõimet hoida. Uuringud on näidanud, et trenni tegemine suurendab hüpokampust, aju osa, mida seostatakse mõtlemise, mälu ning keskendumisega.

Sa oled parem partner ja sõber

Digitaalset treeningut kaasa tehes või jooksma minnes paned sa küll esikohale oma tervise, ent samal ajal praktiseerid ka enese armastamist, ütleb trennifüsioloog Omari Bernard. Kui võtad päevast aega iseendale, et saaksid muutuda tugevamaks, kiiremaks ning õnnelikumaks, saad anda endast rohkem ka inimestele, kellest hoolid. «Mida rohkem otsustame armastada, mida rohkem võtame iseendid nendena, kes me päriselt oleme, seda rohkem saavad nendest tegudest pikas perspektiivis kasu ka meie suhted ning meist endist saavad paremad inimesed.»

Seega, kui ühel hetkel märkad, et sul on rohkem kannatlikkust ning sa oled rohkem «hetkes», kui peale trenni sõprade või partneriga aega veedad, siis on see just seetõttu, et oled trenniga andnud endale vajaminevat iseolemisaega. Lisaks on paljud uuringud jõudnud järeldusele, et sõprade või partneriga koos treenimine aitab parandada sooritust ning hoida üleval trennimotivatsiooni.

Sa jood rohkem vett

Igapäevane veejoomine on väga oluline, seda teavad paljud. Piisav veekogus organismis on kasulik nii töövõimele, tujule, tervisele üldiselt kui ka treenimisele ning aktiivne elustiil toob üsna kindlasti kaasa vee tarbimise suurenemise. Aga miks? Kui sa higistad, siis kaotab su keha selleks vett, et sind maha jahutada ning kui sa selle tasakaalustamiseks rohkem vett ei tarbi, siis riskid veepuuduse tekkega kehas. Seega on hea mõte võtta endale harjumuseks, et jood rohkem vett, sest see toetab korraga nii treenimist kui ka su tavapärast elustiili ning aitab kaasa tervise tugevdamisele ja sa tunned ennast kindlasti paremini.

Sa magad paremini

Kuidas sa enne treenima hakkamist magasid? Kas vähkresid? Ent nüüd, kui oled trennirutiinis, kas magad paremini? Kui nii, siis ütleb Davi, et füüsiline tegevus võib unekvaliteedile kaasa aidata. «Kui sa oled inimene, kellel on probleeme magamisega, siis võib igapäevane harjutuste tegemine sulle anda mitte ainult parema kvaliteediga, vaid ka pikema une,» toob Davi välja.

Igapäevaseid töid on lihtsam teha

Kui sa kannad poest toodud toitu treppidest üles või seisad kikivarvul, et aknaid puhastada, siis ei pruugi see trennina tunduda, ent on ometi su lihastele parjaks proovikiviks. Peale kuuajast trennirutiini järgimist võid märgata, et sellised igapäevased tööd on sinu jaoks lihtsamaks muutunud ning seda seetõttu, et käitud treeningul oma kehaga õigesti. Pilateseinstruktor Erica Ziel soovitab oma trennirutiini lisada funktsionaalseid liigutusi (kükid, väljaasted, biitsepsiharjutused jt) ning teha neid võimaluse korral aeglaselt. Tema sõnul aitab see igapäevaseid tegevusi seeläbi üha lihtsamaks muuta.

Sa istud sirgemalt