5 erinevat armastuse liiki: vaata, milline teie oma on

Maailmas eksisteerib ainult 5 tüüpi armastust: milline sinu oma on?

1. Kaasasündinud armastus

See on armastus, mille keskele enamjaolt kõik sünnivad. Ema vaatab tulevikulootuseid täis pilguga oma tekikese sisse mähitud beebit ja tunneb kirjeldamatuid tundeid. Selline armastus on instinktuaalne ja sügav, mida pole vaja õpetada – see lihtsalt on olemas.

2. Keeruline armastus

Selline armastus võib olla lihtne või keeruline, kuid see on tunne, mida ise loome ja kasvatame. Sellist tüüpi armastus on välja kasvanud parimatest sõprussuhetest; see on sõber, kes hoiab näiteks matustel oma parima sõbra kätt. Keerulise armastuse puhul tehakse teise heaks erilisi asju, mis toovad kaasa ainult häid tundeid.

3. Ideaalne armastus

See on armastus, millest kõik unistavad – muinasjutuline ja täis fantaasiaid. Tõeline armastus tekitab sõltuvust ja tunde, et ollakse teineteise jaoks loodud.

4. Purunematu armastus

See on armastus, mis aja jooksul aina kasvab ning mida pole võimalik hävitada. Kõik soovivad midagi sellist kogeda ent see pole alati võimalik. See on armastus, mida näeme vanapaaride pealt, kes pärast terve igaviku kestnud kooselu teineteist jätkuva helluse ja austusega kohtlevad ning keda näeb tänaval käsikäes ringi jalutamas.

5. Individuaalne armastus