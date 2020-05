AJALUGU ⟩ Pruudikimp: kas haisupeleti, salasõnum või võlubukett?

LILLEDE TÄHENDUSI

Roos. Vaieldamatult asub roos troonil kui «lillede kuningas» - nõnda on roosi kutsutud juba antiigist alates. Üle kogu maa on seda lille väga palju ostetud. Kes seda lille kingib, saadab väga ühese signaali: punane roos tähendab kõikidest lõikelilledest enim kirge ja armastust. Roosad toonid on vähem pealetükkivad, need näitavad õrnu tundeid.

Nelk. Kes soovib teisele oma vastumeelsust välja näidata, võib vihjata seda kollaste nelkidega. 18. ja 19. sajandil oli lillekeeles kollaste nelkide sõnumiks «ma vihkan sind». Nelgi puhul on aga värvil oluline roll, sest punane nelk tähendab hoopis «ma armastan sind kuumalt ja kogu südamest» ja seetõttu olid need arvatavasti ka töölisliikumise sümboliks. Valge nelk näitab, et kõik on võimalik ja kinkija on endiselt saadaval.

Päevalill. On sul viimasel ajal olnud palju nõudmisi ja ekstravagantseid soove? Millal keegi sulle viimati päevalille kinkis? Selle lille traditsiooniline tähendus on «sa oled liiga nõudlik». Aga ära põe, see lill tähendab ka rõõmu ja soojust. Juba 4500 aastat on päevalilli kasvatatud Mississippi ja Mehhiko piirkonnas. 17. sajandist alates on päevalilleseemneid kasutatud Euroopas pagaritoodetes.

Tulp. Roosi kõrval on tulp lõikelilledest populaarsuselt teisel kohal, kuid peamiselt kultiveeritakse tulpe Hollandis. Tulpide tähenduseks võib olla maniakaalsus: mida tumedam värv, seda vägivaldsemad on tunded. Must tulp tähistab leegitsevat kirge ja punane – lakkamatut armastust. Valge tulp vihjab, et lille vastuvõtja ei ole mingiteks erilisteks tunneteks võimeline.

Nartsiss. Juba lille nimi vihjab, et selle kinkimine ei ole tingimata kompliment. Nartsissid tähendavad edevust ja isekust ning nende kinkimine on vihjeks, et lillesaaja tuleks maa peale tagasi. Teiselt poolt viitavad need ka kevade tärkamisele ja viljakusele. Hiinas on need hoopis õnne sümboliks. Nartsissi sibul näeb köögisibulaga äravahetamiseni sarnane välja, kuid on väga mürgine.

Ratsuritäht. Kes tunneb, et tahab öelda «ma olen sust sisse võetud», peaks haarama ratsuritähe järele. Väga suuri emotsioone aga need lopsakad õied ei sümboliseeri.

Gerbera. Gerbera armastab päikesepaistet ja sarnaselt vihjab nende sõnum - «sa teed kõik kaunimaks». Kontrastiks punastele roosidele võib gerberaid kinkida näiteks abivalmis naabritele ja lahkuvale kolleegile. Gerberaid on väga paljudes erinevates toonides, valgetest kollaste ja oranžidest punasteni.

Sirel. Kes kingib sirelioksa, ei pruugi rääkida üheselt mõistetavat keelt. Ühelt poolt tähendavad need intensiivselt lõhnavad õied kevadet, kuid ka uue armastuse sündi. Lillesaaja võib küsida endalt: «Kas sa oled mulle truu?»

Krüsanteem. Krüsanteemid hüüavad saajale «mu süda on vaba!». Need viitavad pikale elule ja rõõmsameelsusele rasketes tingimustes. Tänapäeval on sel lillel üle neljakümne eri sordi ja värvivalik on väga lai.

Liilia. Liiliat hinnatakse paljudes kultuurides. Pole ka ime: see lill on sale, majesteetlik ja veetlevalt ilus. Valge liilia tähendab kristlikus kultuuris eelkõige neitsilikkust ja süütust. See on Prantsuse monarhia tunnusmärk ja on alati olnud ka surma sümboliks. Seevastu kehtib roostepunase tiigerliilia kohta kirg ja iha. Kollased liiliad vihjavad valelikkusele ja kadedusele, oranžid liiliad viitavad aga ükskõiksusele.

Kummel. Nagu kuuma teena hallil talvepäeval, toob kummel tröösti. Juba sajandeid on seda kasutatud ravimtaimena. Kingina tuleks seda aga ettevaatlikult nautida: mõne jaoks väljendab see viha partneri armukadeduse pärast.