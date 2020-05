Küünte närimine paljastab sinu iseloomu kohta meeldiva saladuse

«Tulemused kinnitasid osaliselt meie hüpoteesi, et osalejad hakkasid tõenäolisemalt ülalmainitud tegevusi tegema, kui nad tundsid igavust, pettumust ja rahulolematust,» ütleb uuringu autor Sarah Roberts. Roberts lisas, et tulemusi ei saa seostada ainult närviliste omadustega, vaid need viitavad perfektsionismile. Professor O'Connori sõnul kipuvad perfektsionistid olema pettunud, kannatamatud ja rahuolematud, kui nad ei saavuta oma eesmärke. See on põhjus, miks neil hakkab igav.