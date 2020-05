10 viisi, kuidas saada paremaks suudlejaks

Siin on kõige lihtsamad juhised, kuidas saada paremaks suudlejaks ja mitte ainult, vaid lausa professionaaliks!

1. Värskenda suu

On ütlematagi selge, et kui oled kellegi näo vastas, ei taha keegi sisse hingata kohvist, sibulast või küüslaugust hingeõhku. Suuvärskendaja kasutamine või hammaste pesemine näitab, et oled teise nimel pingutanud. Värske suu reegel kehtib ka siis, kui oled oma partneriga kasvõi 1000 korda varem suudelnud.

2. Vali õige moment

Jälgi teise inimese kehakeelt, et teada saada, millal on õige hetk suudlema hakata. Pead olema veendunud, et ka tema soovib suudelda, aga alati tasub üle küsida, kui sa pole kindel. Ära hakka suudlust nõudma, kui see pole praegusel hetkel õige või ära jäta kaaslast liiga kauaks ootama, sest muidugi hakkab ta kahtlema, kas üldse oled temast huvitatud.

3. Alusta suudlust keeleta

Kui hakkad teda suudlema, alusta rütmi leidmist ilma keeleta. Puuduta oma huultega õrnalt tema huuli ja jälgi, kuidas ta reageerib. Selle hetkega pisut rohkem tutvudes saad intensiivsust suurendada. Kui otsustad keelega suudelda, puuduta esmalt õrnalt partneri keelt ja alles siis luba intensiivsusel hoogu koguda.

4. Püsi hetkes

Esimese suudluse ajal on mõningane ärevus ja elevus normaalne, aga püüa sellest tundest vabaneda, et saaksid paremini hetke nautida. Ära muretse oma suudlemisoskuste pärast või selle üle, mida 10 minutit tagasi ütlesid – lihtsalt vaigista oma peas olev jutuvada ja allu teie kahe vahelisele hetkele.

5. Kasuta huulepalsamit

Keegi ei oota, et su huuled oleksid koguaeg mõnusalt pehmed, kuid huulepalsam võiks küll alati kotis või taskus kaasas olla. Niisuta palsamiga oma huuli, kui meeles püsib või kui aimad, et võib minna suudlemiseks.

6. Ole spontaanne

Lõdvestu ja katseta erinevate suudlusstiilidega. Proovi hella suudlemist, näksa õrnalt tema huult, suudle keelega või proovi mis iganes uut varianti, mis sel hetkel huvitav ja õige tundub – tähtis, et mõlemad naudite teineteist.

7. Jälgi, mida partner teeb

Head suudlejad peegeldavad teineteise liigutusi, et nad oleksid mõlemad samal lainel. Märka, mida su partner teeb ja jäljenda teda. Samas võid võtta ka juhipositsiooni, kui soovid midagi muud katsetada.

8. Muuda suudlemine terve keha kogemuseks

Suudlus võib olla veelgi sügavam, kui hoiad teda enda vastas või kui puudutad õrnalt kaela või selga. Puudutus vabastab ajus heaolu kemikaale, mis muudab suudlemise veelgi nauditavamaks.

9. Ära unusta erogeenseid tsoone

Pea meeles, et kõrvad, nina ja kael on väga tundlikud piirkonnad. Suudle ka neid piirkondi hellalt, et partner mõnusalt tundma panna.

10. Pea meeles, et kõik püüavad anda endast parima