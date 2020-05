Kaval põhjus, miks apelsine punases võrgus müüakse

Apelsine müüakse nii lahtiselt kui pakendatult ning viimasel juhul on need pea alati punases võrgus. Kuigi see võib tunduda lihtsa lahendusena, kinnitab Reader’s Digest, et disainil on eesmärk: saada inimesed puuvilja ostma.

Nimelt sobivad oranž ja punane omavahel hästi kokku ja oranž paistab nii veel kirkamana. Sama efekti ei juhtu, kui võrk oleks kollane, roheline või sinine. See tähendab, et sa näed hunnikut apelsine, mis näivad tänu võrgule veelgi värskemad välja. Su aju jaoks tähendab see aga kvaliteeti, maitset ja mahlakust.

Samal põhjusel kasutatakse punast kotti teiste oranži värvi puuviljade pakkimiseks nagu greibid või mandariinid.

Sidrun aga on kollane ning selle värvi paneb särama roheline toon. Kui need oleksid sarnases punases võrgus, näiksid kuldkollased sidrunid välja hoopis oranžikad ning meil ei tekiks isu neid osta.