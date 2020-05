Bostoni lastehaigla unekeskuse spetsialist Jennifer Gingrasfield on näinud palju hädas lapsevanemaid, kelle lapsed ärkavad liiga vara või siis ei taha üldse magama jääda, vahendab Fatherly. «Väikelapseaastate jooksul on palju päästikuid,» selgitab spetsialist. Need nö päästikud on seotud arenguhüpetega, näiteks suurenenud huviga avastada oma võimeid ja keskkonda. Teised päästikud võivad olla ka füüsilised, näiteks voodimärgamine, mis põhjustab ebamugavust.