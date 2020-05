PIIRID AVANEVAD ⟩ Riigid, kelle valitsused on teatanud juunis ja juulis lennuliinide avamisest

Hispaania peaminister Pedro Sánchez teatas laupäeval, et tõenäoliselt saavad esimesed turistid nende riiki külastada juba alates 1. juunist. Samuti rääkis Sánchez, et riiki sisenemisel ei kaasne enam kahe nädalast karantiini ning usuvad, et selleks ajaks on nakatumise risk suurel määral hajutatud, vahendab Evening Standard.