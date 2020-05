6 olulist asja, millele enne uue inimesega linade vahele hüppamist mõelda

3 küsimust, mida küsida endalt

Kas seksimine läheb mu sisemiste väärtustega kokku?

Oluline on enne kellegagi voodisse minekut mõelda, kui palju emotsionaalset lähedust või teineteisele pühendumist sinu jaoks enne seksimist partnerite vahelises suhtluses olema peaks. Teine aspekt sellest küsimusest hõlmab seda, mil viisil selle konkreetse inimesega seksimine sinu moraali ja väärtustega kokku läheb. Näiteks kui kumbki partner on juba kellegagi suhtes, siis oleks ilmselt mõistlik enne oma ihadele andumist pidurit tõmmata. On ka teisi olukordi, mille puhul sügavamalt järele mõelda, näiteks oma ülemuse või töökaaslasega magamine. Edasiste probleemide vältimiseks tasub enamasti enne vahekorda pisut mõelda, milliseid potentsiaalseid jamasid sa võid sellega endale kaela tõmmata.

Kas see inimene on minu jaoks (seksuaalpartnerina) tark valik?

Isegi kui sa oled kellestki kõrvuni sisse võetud või sulle tundub, nagu kõik asjad oleksid hästi, võid sa siiski sügaval sisimas teada, et see inimene pole sulle õige. Või on sul tema osas mõningaid närivaid kahtlusi. Ehk kohtleb inimene sind halvasti, kohtleb halvasti teisi inimesi (isegi kui ta sinuga hästi käitub), maadleb vihahoogude või alkoholiprobleemiga või tekitab mõnes muus osas sinus kahtlusi. Kõigis neis situatsioonides oleks mõistlik, kasvõi mõneks ajaks, oma libiidole pidurit tõmmata. Kui sa kellegagi seksid, siis tood sa selle inimese rohkem oma ellu ja võibolla ka südamesse, seega ära tee iha ajel otsust, mida võiksid hiljem kahetseda.

Kas aeg on õige?

Seks võib suurendada emotsionaalset lähedust, seega kui sa pole inimesega lähedaseks muutumiseks valmis, siis pole ilmselt mõistlik ka temaga seksida. Näiteks kui oled just pika suhte lõpetanud, võib kellegi uuega seksimine segada teievahelise sideme potentsiaalset arengut. Sarnaselt võib iha ajel kellegagi magamine takistada hilisemat suhte arengut, kui on soov midagi kestvamat luua.

3 küsimust, mida kaaslaselt küsida

Millega on tegu?

Sa tahad olla kindel, et oled oma partneriga samal lehel, et ei sina ega tema peaks seetõttu südamevalu kogema. Näiteks on mõistlik otse küsida, kas sinu kiindumuse objekt on vallaline või juba kellegagi suhtes. Ja kõige olulisem küsimus - kas kaaslane otsib üheöösuhet või soovib alustada midagi pikaajalisemat?

Millal sind viimati suguhaiguste suhtes testiti?

See võib olla väga ebamugav küsimus, mida küsida, ent ometi pead sa teadma, et oled inimesega vahekorda astudes erinevate potentsiaalsete nakkuste ning terviseriskide eest kaitstud.

Mida me raseduse vältimiseks kasutame?