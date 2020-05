50+ ⟩ Näohoolduse nipid kuldsemas vanuses naistele

Põhjus, miks viiekümnendaid eluaastaid «kuldseteks» kutsutakse, peitub selles, et selles vanuses inimesed tunnevad end oma kehas mugavalt ning hästi. Samas mõistavad, et nende nahk ei ole enam selline nagu 20 või 30 aastat varem. Inimesed märkavad kollageeni kadumist ning ka mõningaid tekkinud kortsukesi.

Kindlasti tead põhilisi näohoolduse algtõdesid ning ehk ka rutiini, mida järgida. Sel korral soovitame teemasse veel enam süveneda. Uuri erinevate tootjate tooteid, mis sobivad just sinu nahatüübile. Pea meeles, et mida looduslikum, seda parem!

Siiani on soovitatud hommikuti endale külma vett näkku visata, et näonahal olevaid poore «üles äratada». Tõde on see, et alates viiekümnendast eluaastast peaks seda tegevust hoopiski vältima. Samuti soovitatakse nägu edaspidi pesta veidi leigema veega kui seni.