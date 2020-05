6 nippi, kuidas meik õietolmuallergia korral paremini peal püsib

Loodus on taas õitsele puhkenud, mis tähendab, et õietolmuallergiaga inimestel on hakanud tekkima ebamugavusi. Neile, kes meiki kannavad, toob see kaasa väljakutseid, mitõttu võivad allpool loetletud meiginipid allergiahooaega silmas pidades rõõmu valmistada, kirjutab Pure Wow.