Tee ise: lihtsalt ja kiirelt valmiv vahend beebi hammaste tuleku valu leevendamiseks

Videost võib näha, et esimeseks sammuks on musliinkanga märjaks tegemine. Järgmiseks rullib ta selle kokku ja paneb muffinivormi. Viimase sammuna läheb vorm 15–30 minutiks sügavkülma ja seejärel ongi närimisrõngas valmis.

Külmapõletuse vältimise seisukohast on väga oluline, et musliinriidest närimisrõngad ei oleks sügavkülmas kauem kui ette nähtud.

Videot on praeguseks vaadatud üle kahe miljoni korra ja paljud lapsevanemad on kommenteerinud, et proovivad antud nipi kindlasti ise järele.

Üks vaimustuses vanem kirjutas: «Minu lapsel on praegu see [hammaste lõikumise] aeg ja see nipp on imeline!» Teine ema lisas: «See tõesti töötab!»