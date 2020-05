RETSEPT ⟩ Tervislik ja maitseterohke kanapilaff

Loputa riisi külma vee all ning aseta potti. Lisa vesi, sool ning kuumuta keemiseni. Keeda riisi tasasel tulel, kuni vesi on imendunud. Lõika kanafilee väiksemateks kuubikuteks ja pruunista pannil kuumas õlis. Viiluta porgandid õhukesteks viiludeks, haki sibulad, paprikakaun ja lisa need kanatükkidele. Kuumuta segu paar minutit ning siis lisa sellele tomatipüree. Maitsesta soola ja pipraga, vala peale kuum puljong ning hauta 15-20 minutit aeg-ajalt segades, kuni kanaliha on muutunud pehmeks. Sega hulka keedetud riis ja hakitud till/petersell ning hauta veel mõned minutid. Vajadusel maitsesta veel soola ja pipraga. Serveeri soojalt.