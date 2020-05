Tunnustatud Venemaa astroloog Pavel Globa prognoos juunikuuks aitab vältida võimalikke probleeme ja isegi oma elu paremaks muuta. Globa nõuanne on suveks end täielikult valmis panna - alanud on Kaksikute hooaeg, mitmed planeedid on retrograadis ja energia mäsleb siia-sinna.

Juuni on kuu, kui me jätkame juba väljakujunenud trendide järgimist, kuid leiame uusi viise, kuidas probleeme lahendada, vahendab Dailyhoro.ru. Me leiame uusi sfääre, kus end arendada. Enamike sodiaagimärkide jaoks on juuni õnnelik, aktiivne ja produktiivne, kuid vaid juhul, kui võtame planeetide nõuandeid kuulda. Täheseisud nõuavad endast andmist, enesekindluse ehitamist ja enesearendamist. Kui suudad nende vaikivate reeglite järgi käituda, siis on sul võimalik ka õnnelikum olla.