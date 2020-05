Pruutkleidisalong müüb näomaske, mille otstarve jääb paljudele arusaamatuks

Rotterdamis asuv The Bridal Palace valmistab näomaske, mis sobivad oma disaini poolest pruutkleitidega kandmiseks.

Lisaks valmistoodetele pakub salong ka eritellimuse tegemise võimalust. Üks augustis abielluv naine tellis näiteks näomaski, mis on valmistatud täpselt samast materjalist, mis tema kleitki.

Ehkki maskid võivad välja näha ilusad, pole need viiruse eest kaitsmisel eriti tõhusad, sest pitsil on lugematul arvul auke.

Loodetavasti ostetaksegi neid maske aksessuaarideks, mitte ei arvata tõsimeeli, et tegemist on efektiivse kaitsemeetmega.

Igal juhul ei ole tegemist traditsioonilise pruudi aksessuaariga, vaid järjekordse trendiga, mis on tulnud koos uudse viirusega.

Kas see on tulnud, et jääda? Seda näitab aeg.