Kuulsused, kes said esimest korda emaks alles pärast 40. eluaastat

45-aastane Ameerika näitlejanna ja modell Chloë Sevigny teatas hiljuti maailmale oma esimese lapse sünnist. Ka Cameron Diaz sai surrogaatluse abil alles 47-aastasena lapse.

Siin on maailmakuulsused, kes on omale lapse saanud peale neljakümnendat eluaastat:

Janet Jackson

Janet Jackson FOTO: Shutterstock

Janet Jackson oli 50-aastane, kui teatas, et ootab oma esimest poega, kes sündis 2017. aasta jaanuaris. Laulja teatas oma rasedusest 2016. aasta oktoobris ja oli juba varem oma turnee sama aasta aprillis peatanud, et saaks koos tollase abikaasa Wissam Al Managa pere planeerimisele keskenduda.

«Minusuguse inimese jaoks, kes on üles kasvanud show-ettevõtluses, on alati prioriteediks pidanud enese eest hoolitsemist. Kui õnnelik ma nüüd olen, et saan kellegi teise heaolu eest hoolt kanda. Päevast päeva ja ööst ööse oma last kätel hoida, mind valdab rahu. Ma olen õnnega koos. Tunnen õndsust. Sellistel hetkedel on maailmas kõik korras,» kommenteeris lauljanna oma tollaseid emotsioone.

Eva Longoria

Eva Longoria FOTO: Shutterstock

Näitlejanna Eva Longoria oli 42-aastane, kui paljastas, et ootab oma esimest last – poega. Longoria teatas lapseootusest 2017. aasta detsembris ja kuus kuud hiljem sündis tema poeg Santiago.

Longoria sai küll oma esimese lapse, aga tema abikaasal Jose Bastonil on endisest abielust kolm last.

«Santi (kutsub oma poega nii – toim.) pidigi selles elujärgus minu ellu tulema. Ma olen kannatlik, ei tööta enam nii palju – isegi kui see vastupidisena näib! Praegu on õige aeg,» ütles Longoria eelmisel aastal lapsesaamise kohta.

Cameron Diaz

Cameron Diaz FOTO: Shutterstock

47-aastane näitlejanna Cameron Diaz teatas jaanuaris oma Instagrami kontol, et tema ja Benji Madden said lapsevanemateks. Paarile sündis möödunud aastal imearmas tütar, kes sai nimeks Raddix.

Diaz kirjutas jaanuaris sedasi: «Head uut aastat Maddensite poolt! Oleme nii õnnelikud, õnnistatud ja tänulikud selle uue kümnendi alustamise puhul, teatades, et meile sündis tütar Raddix Madden. Ta on hetkega meie südamed võlunud ja pere täiuslikuks muutnud.»

«Ehkki oleme selle uudise jagamise üle rõõmsad, tunneme ka tugevat instinkti kaitsta oma väiksekese privaatsust. Nii et me ei postita temast pilte ega jaga muidu üksikasju,» jätkas Diaz oma postitust ja see selgitab asjaolu, miks Instagramist ühtegi beebifotot ei leidu.

Sandra Bullock

Sandra Bullock FOTO: Shutterstock

Bullock adopteeris oma poja Louis’i, kui naine oli 45-aastane. Pärast seda on ta adopteerinud ka teise lapse Laila. Bullockil tekkis tunne, et selle asemel, et siia maailma uus elu luua, ta pigem lapsendab kellegi.

Tamron Hall

Tamron Hall FOTO: ADM/MPI/Capital Pictures/ADM/MPI/Capital Pictures/Scanpix

Ameerika telenägu Tamron Hall sünnitas oma esimese lapse Moosese, kui oli 48-aastane. Last kasvatatakse erinevate kultuuripõhimõtete järgi ehk siis Hall on kristlane ja tema abikaasa Steven Greener juut. Lapsele viidi läbi juudi ümberlõikamise tseremoonia.

Rachel Weisz

Rachel Weisz FOTO: Shutterstock