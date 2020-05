RETSEPT ⟩ Valmista ise: California sushirull

Tee esmalt valmis sushi-riis ning lase sel toatemperatuuril jahtuda. Enne rullima asumist kata rullimismatt toidukilega. Aseta lauale kauss veega, et saaksid käsi niisutada. Voldi nori-leht kokku ja murra voltimiskohast katki. Aseta poolik nori-leht enda ette ja kata leht õhukese riisikihiga. Laota riisile mõned lusikatäied kalamarja või seesmiseemneid. Keera kaetud nori-leht ettevaatlikult ümber nii, et riis jääb allapoole. Laota endapoolsele pikemale servale avokaadoviilud ning krabiliha või makra. Keera bambusrulli abil sushi tihedalt rulli nii, et see jääks kena ja vormilt ümmargune. Keera rull toidukilesse ning alusta järgmise valmistamist. Lõpuks lõika terava noaga sulle sobivateks juppideks ning serveeri sojakastme ja wasabiga.