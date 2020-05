Hambaarst selgitab: miks hingeõhk hommikuti haiseb ja kuidas seda parandada

Washingtonis töötav hambatehnik Sally J. Cram rääkis veebilehele Everyday Health, et meie hingeõhk on hommikul halva lõhnaga seetõttu, et meie suu magades kuivab. Kuna niisutame oma suud öösiti väga ebaregulaarselt, siis tekib bakteritele kuivas suus üpris soodne keskkond paljunemiseks. Norskamine ning suu kaudu hingamine on samuti tegurid, mis bakterite paljunemisele kaasa aitavad.

Samuti tekib halb hingeõhk suud kuivatavate ravimite tarbimise tagajärjel. Kõige rohkem mõjutab see hingeõhku siis, kui tarbite ravimeid vahetult enne voodisse minekut. Eriti kehtib see allergikute kohta. Kui nad võtavad allergiavastaseid ravimeid, kuivatab see eriti suurel määral nende suud. Ravimite võtmata jätmise korral on allergiline reaktsioon kordades hullem.

Oluline roll on ka dieedi pidamisel. Vängema lõhna ning maitsega toidu lõhn võib avalduda veel ka mitu tundi pärast söömist. See kehtib näiteks sibula või küüslaugu söömisel.

Kuidas vabaneda hommikul esinevast ebameeldivast hingeõhust?