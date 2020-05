RETSEPT ⟩ Suus sulav lõhe-sparglipirukas

Rulli tainas õhukeseks ja tõsta ahjuvormi nii, et tainas kataks korraga põhja ja küljed. Puista taignale hakitud ürte, laota nende peale tükeldatud juust. Klopi munad lahti, lisa koor, tükeldatud külmsuitsulõhe, maitsesta soola ja pipraga, sega läbi ning kalla taignale. Kõige peale aseta spargel ning piserda peale oliiviõli. Küpseta 200 kraadi juures umbes 20-30 minutit, kuni tainas on muutunud kuldseks ja täidis on kenasti tahenenud.