FOORUMIS SAHISTATAKSE ⟩ Kas suunamudijate Triinu Liisi ja kuuma austraallase suhe juba kisub kiiva?

Nimelt on märgatud, et Justin pole enam Instagramis nii aktiivne, ka ei ole tema erakontol erilisi viiteid sellele, et teda tabanud suur armastus. Konto on avalikkuse eest ka lukku pandud.

Paari ühistel sotsiaalmeedia platvormidel aga postitavad mõlemad jätkuvalt (nalja)videosid, suurematest tulevikuplaanidest aga hetkel juttu polegi, mis on pannud paljud paari fännid küsimusi esitama.

Justin postitas nende ühise konto @meettheleos lugudesse teksti, et on mõnda aega töökohustuste tõttu eemal. Ka oma erakontol andis mees ülikuuma fotoga teada, et hoiab kuu aega sotsiaalmeediast eemale.

FOTO: Kuvatõmmis / @meettheleos

Perekooli foorumis spekuleeritakse, et sõjaväelasest strippar Justin on päris kaval. «Olgem ausad, Austraalia-suuruses riigis pole 19 000 jälgijat mitte midagi, sealsed top incluencerid on ikka 500 000 ja peale jälgijatega)... Aga Eestis 19 000 on juba päris arvestatav kogus,» kirjutab üks Kägu varjunime taha peituv kasutaja, kes usub, et nüüd on Justini eesmärgid rahalised ja kalkuleerivad ning et noormehe armastus pole nii suur kui neiul.

Ühtlasi märgitakse, et Austraalia piirid jäävat kinni vähemalt aasta lõpuni, seega küsivad uudishimutsejad, kuhu Justin küll tulema hakkab ja millal.

Tähele on ka pandud, et Justin TikTokis iga kommenteerijaga flirdib, mis võiks nii mõnegi häirekella tööle panna. Samas tasub meeles hoida, et austraallased suhtlevadki avatumalt ning sõna honey (tlk kullake) ei pruugi üldse kanda sügavamat tähendust kui lihtsalt sõbralikkus.

Igal juhul teame, et Triinu-Liis on aktiivne ja tegus naine, ilmselt on Justinilgi omad tegemised. Ehk ei olegi neil kummalgi praegu ühiste kontode haldamise jaoks aega. Interneti teel on kohtunud mitmed õnnelikud paarid ja hoiame ikka pöialt, et noorte armastus õilmitseks!