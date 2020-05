5 lauset, mida tülist hoolimata partnerile iial öelda ei tohi

See fraas viitab sellele, et tunned oma kaaslase ja/või tema iseloomu suhtes tõelist vaenulikkust ning sellel lausel on jõudu. Kas sa tõesti jälestad oma kaaslast või tunned tema suhtes tugevat vastumeelsust? Kui asjalood tõesti nii on, siis võib olla tõesti aeg lahutust kaaluda. Kui mitte, siis ära ütle seda. Teised variandid sellest fraasist võivad olla näiteks "Ma pole sind kunagi armastanud." või "Ma poleks kunagi pidanud sinuga abielluma.". Need kommentaarid võivad su paarilist terves teie suhtes kahtlema panna ning see kahtlus jääb püsima ka siis, kui sinu hetkeline emotsioonipuhang või pahameel möödub.

Kui sa sildistad ja ründad oma kaaslase iseloomu, siis ei jäta sa ruumi võimalusele, et võiks muutuda. Mõtle selle peale, mis see tähendab, kui sa kutsud oma partnerit lolliks, südametuks või väärtusetuks. Näiteks sõna "väärtusetu" kasutamine tähendab, et sinu arvates ei ole kaaslasel absoluutselt mitte midagi pakkuda ei sulle ega teie suhtele. Proovi selliste rünnakute asemel rääkida hoopis sellest, millised kaaslase käitumismaneerid sind häirivad. Sa võid näiteks öelda, et sulle ei meeldi see, et partner kodumajapidamises midagi ära ei tee, et ta liiga palju koduseid kohustusi sinu kanda jätab või seda, et oled haavunud või tema peale solvunud. Enese selliselt väljendamine jätab ruumi võimalusele, et su kaaslane oma käitumist muuta saaks.